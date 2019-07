Cagliari, quasi chiusa la trattativa per Defrel: operazione da 13 milioni di euro

Dopo l’accordo con la Roma ora arriva quello con l’attaccante francese che giungerà in Sardegna con un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti più bonus.

Ormai sembra cosa fatta l’arrivo di Defrel al Cagliari. Due settimane fa il club sardo aveva trovato un accordo di massima con la Roma, mentre un paio di ore fa anche il giocatore ha detto sì per il suo trasferimento in Sardegna. Nella stagione del Centenario Leonardo Pavoletti sarà dunque aiutato da Grégoire Defrel, ex Sampdoria e Fiorentina, autore di dodici gol nella scorsa stagione.

Il segnale di mercato – Da Roma è arrivato un nuovo segnale che ha fatto intendere l’ormai addio di Defrel dalla capitale. L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha deciso di ritirare la convocazione di Defrel per l’amichevole in programma stasera contro il Perugia.

L’affare – La Roma percepirà dal Cagliari un milione di euro per il prestito oneroso più il riscatto che è fissato a tredici milioni. L’attaccante francese, invece, non appena terminerà le visite mediche, firmerà un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti più bonus.

Grégoire Defrel potrebbe già arrivare in Sardegna da stasera.