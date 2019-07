Notte al chiostro di Alghero con il quartetto d’archi Alinde Quartett

Il gruppo Alinde Quartett con musicisti della scuola di Berlino e protagonisti di importanti festival europei, si esibiranno in un concerto di musiche di Schubert carico di nostalgia e voluttà, nello splendido scenario antico del chiostro di San Francesco ad Alghero. Si tratta del secondo appuntamento dei quattro previsto nel calendario della XIV edizione della manifestazione Itinerante “Musica & Natura”, in programma per giovedì 1 agosto alle 21.30, nel luogo sacro in stile rinascimentale inserito nel cuore del centro storico della città catalana.

Brani di repertorio della musica classica in cui si inseriscono le 4 Fantasie di Purcell, grande compositore della musica barocca del seicento, animeranno il concerto con Eugenia Ottaviano e Guglielmo Dandolo Marchesi al violino, Erin Kirby alla viola e Moriz Beniamino Kolb al violoncello. I quattro componenti hanno studiato con due dei più grandi maestri nel mondo della musica da camera Gunter Pichler ed Eberhard Feltz. Questo li ha portati ad intraprendere un percorso di studi con Rainer Schimidt a Basilea.

La passione per l’insegnamento e il desiderio di guidare i giovani nella scoperta dell’affascinante mondo della musica da camera ha portato l’Alinde Quartett ad organizzare eventi e concerti di stampo pedagogico. L’evento organizzato dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, in collaborazione con la basilica di San Gavino, è stato patrocinato dal Comune di Porto Torres con il contributo della Regione Sardegna e di Ep Produzione.