I princìpi di Umanità non prevedono l’utilizzo delle forme di violenza

Tanti casi di cronaca in tutto il mondo ci riportano a parlare di Umanità, quella mancante, un concetto ormai andato in disuso, a fronte di possibili soluzioni mai adottate su larga scala e quasi sempre a coprire un presunti interessi secondari, basati su una logica che, da una parte vorremmo abbandonare, dall’altra continuiamo a portare avanti, portando avanti un passato ormai logoro e privo di qualsiasi fondamento per la costruzione del futuro che desideriamo. La cronaca di giornali e telegiornali che tanto fa scalpore e getta nello sconforto sta diventando quasi una tremenda abitudine cui abbiamo dato anche il nome “cronaca nera”, ricorda ogni giorno quest’importante mancanza, sempre più necessaria nella nostra vita. Nelle attività di ricerca, incontro con la quotidianità ed il prossimo, guardiamo al bisogno di libertà pur consapevoli che le situazioni vissute non permettono all’unica verità che avrebbe motivo di vedersi riconosciuta nella sua più completa espressione, accontentandoci di “quel poco che basta” sul momento che si estrinseca nell’impossibilità di vivere pienamente il presente mentre trasciniamo il passato immaginando di trovare così la soluzione al nostro benessere.

Forse una questione ordinamentale troppo ristretta, specialisti ed operatori dell’ordine che cercano di offrire il loro contributo come possono, nel modo in cui ritengono opportuno o che, più semplicemente, non hanno altra scelta che “rispettare” a loro volta una regola che, se infranta, può portare “dolorose conseguenze”: abbiamo scavalcato mari, oceani di studi e fatto ricerche, insegnato a bambini e ragazzi che i veri princìpi di Umanità non passano per la violenza guardando a quelli per poterci distanziare da questi ultimi ma non riponendo fiducia nel mondo. La stessa legge non ha mai parlato di Fiducia, non compare in nessun commissariato, in nessun Tribunale, in nessuno dei luoghi deputati che si fanno carico del benessere della persona e che avrebbero anche l’onere di avviare a queste nuove forme di aggregazione ed incontro delle diverse istanze, ma forse non sono adatti a questo scopo: l’ordine non è violenza. E’ bello dire questa verità nel momento in cui tutti pensiamo ad un mondo fatto di ordinarietà, regolarità interrotta ma senza alcuna violenza, nell’istante in cui desideriamo un mondo nel quale comprensione, condivisione e unità sono le parole più belle e quelle regole che furono stabilite diventano qualcosa di abituale, non più una restrizione necessariamente da “trattenere” per non far sfuggire la situazione di mano, innescando un circolo di “controllo” per arrivare a quella presunta e mancata espressione, anche indesiderata che, se bloccata in un verso, andrà ad esplodere in un altro: è sempre accaduto; non sarà mai vera se non andrà a braccio con un altra bellissima parola, attualmente ricercata e poco diffusa: l’Ascolto. Pensieri e idee apparentemente contemplati invece necessitano di essere rimessi in discussione, in forma molto più semplice e sempre meno pregiudizievole, sempre meno presuntamente “conosciuta”. In realtà sono argomento che conosciamo fin dall’inizio, ma l’Ascolto non è mai avvenuto: non abbiamo fatto abbastanza rinunciando a metterci in discussione, per davvero, sporgendoci dall’altra parte della barricata per comprendere quello che c’è veramente, senza paura.

Viene da pensare agli operatori che rispondono alle esigenze di una donna che è stata violentata e cerca conforto, non vuole sporgere denuncia e desidera, prima ancora che essere tutelata, qualcuno che sappia ascoltarla: non tutti gli operatori sono psicologi, ma nemmeno tutti gli psicologi sono operatori. E’ necessario che un operatore sia psicologo per poter accogliere una donna in estremo stato di difficoltà? E’ possibile che possa trovare dall’altra parte della cornetta una persona pronta a riceverla, fosse anche soltanto per ascoltare le sue parole, fino a quel momento magari inascoltate, senza rinunciare al piacere o al dovere che la divisa impone? E’ possibile che la divisa debba imporre questa necessaria classificazione? Nel momento in cui verrebbe da pensare che abbiamo così tanti operatori che, spogliandosi della divisa professionale, riescono ad essere delle persone magnifiche che nessuno potrebbe immaginare “in divisa”. Quali che siano i motivi di questa situazione, probabilmente riconducibili all’impossibilità di un vero e proprio equilibrio fra parti, confermano questa mancanza esistente da moltissimo tempo, un equilibrio che non è mai avvenuto ed in procinto di farsi ma con strumenti dell’antichità, disfunzionali ad un mondo come quello odierno che vede nascere bisogni sempre nuovi.

Qualsiasi forma di pregiudizio può essere dissolto soltanto con la Fiducia. La Fiducia dissolve la paura.

Paura di quel che non si conosce, di quel che, condizionati, abbiamo sempre immaginato potesse nuocere a noi o al prossimo. Un ordine stabilito sulla paura non può essere ordine, ma forse qualcos’altro. Il pregiudizio è disfunzionale all’ingresso della forma più profonda d’Ascolto, l’unica possibile per la soluzione, altrimenti inesistente. L’impossibilità o il desiderio di “non mettersi in discussione” o “mettere in discussione” quelle concezioni troppo sicure che sono scardinate dalle continue conferme da parte di tutte le istanze che stanno parlando di quell’Ascolto mai avvenuto, preclude la possibilità a quest’integrazione, necessaria, basilare al benessere di tutti.

Parlare di infondatezza pensando ad una comunicazione che fuoriesce dalle comuni convenzioni che prendono sempre in considerazione un vecchio modo modo di pensare che alimenta un circolo vizioso di fatti, ripetitivi, senza alcun senso, guardando a quella prevenzione terziaria che mai si è accompagnata equilibratamente a quella primaria con l’avvento della prima come unica possibilità di ri-equilibrio che ha sfociato per diventare “repressione” e “controllo”, con la conseguente creazione di un dislivello così inevidente ai più. Un abitudine che cade sotto l’egida di presunto potere più forte che crea ovvie ed istantanee soluzioni usa e getta che non hanno più nessuna funzione contenitiva, e dovessero averla non sono più funzionali ad un cambiamento che vede l’uomo e le sue esigenze al centro dell’universo, senza guardare più a pochezze o grandezze di sorta, convincimenti, idee, pensieri che attingono dalle più disparate filosofie di vita.

Parliamo di un senso universale di vedere, pensare, immaginare la vita sotto un angolazione che non è più “personale” e non guarda a tutte le sfumature di colore: non più bianco e nero, benché esista la cronaca rosa, rossa, verde, gialla e tutte le sotto-classificazioni tipiche del mestiere. L’improvvisa efferatezza dei reati, che spesso nemmeno le forze dell’ordine riescono a spiegarsi, racconta di una serie di vicissitudini legate ad uno stile di vita sempre meno vicino alla “natura” umana, in senso più largo anche terrestre, essendo la stessa cosa, con esclusione di tutti quei princìpi che invece favorirebbero immediatamente quel ritorno a cui tutti quanti aspiriamo, fin dall’inizio. Fin dalla nascita, il bambino sente d’essere uno con la madre e non riesce a distinguere il suo corpo da quello della madre. Questa simbiosi prosegue per tutta la vita, un po con tutte le persone attorno a lui significative e con le quali instaurerà un rapporto di vita quasi atavico, viscerale, anche se di atavico ben poco rimarrà: dovrà guardare alla sua profondità e scoprire chi è veramente nella ri-scoperta di quel sentimento d’unione con il prossimo, condizionato fino a quel momento dagli insegnamenti di paura di genitori, insegnanti, amici a loro volta condizionati. Tutte le fasi di vita dove la sana ribellione non è “riconosciuta” come verità incompresa, come l’adolescenza, lo confermano.

Inviamo così un messaggio di speranza e avvicinamento ai veri valori della vita ai ragazzi, soprattutto più giovani, che desiderano insieme a noi, o forse più, un mondo migliore fatto di contemplazione di quei princìpi che immaginavamo aver perso o, rassegnandoci, facendoli passare in sordina, tenendoli dentro di noi, in attesa che un giorno quel vecchio vaso sarebbe stato scoperchiato alla luce del sole ed il contenuto dissolto, al vento. L’efferatezza di quegli stessi “reati” mai previsti, immaginando di non poter far nulla per poterli evitare, ha predisposto le persone in attesa di questi stessi, immaginando che nulla potesse essere fatto per le persone sofferenti ed innescando, contemporaneamente, un altro ciclo-circolo vizioso di sofferenza per queste stesse: la ripetitività del pensiero inconcludente del “porre fine” a questa continua sofferenza, con un ordine che mai si è avvicinato alla soluzione per davvero, guardando a quella prevenzione primaria che tanto si desidera come una chimera, attuabile e non attuabile, secondo il contesto, le opportunità, le possibilità economiche che non possono arrivare dal basso. La prevenzione terziaria è rimasta come ultima spiaggia, come unica soluzione per accendere quel sopito desiderio di ordine e regolarità che non ha più tanto funzione di tutela quanto di controllo.

Le continue forme di violenza, sempre diverse e di forma sempre meno riconoscibile, portano ad un altra considerazione: come sarà possibile cambiare le carte in tavola se continuiamo a tenere le carte scoperte in favore di qualcos’altro? A cosa serviranno le azioni diplomatiche nel momento in cui viene a mancare la possibilità di ri-scoperta di quell’antica soluzione che oggi sta facendosi sempre più sentire e che abbiamo bisogno di ritornare a guardare, ritornando ad una visione unitaria di intenti che escluda l’impiego della violenza, anche sotto forma allegorico-visiva con la collaborazione di tutti e senza quella famosa frapposizione di interessi che guardi unicamente alla propria persona, al grado sociale conseguito ed all’importanza data alla stelletta. Ad oggi la stelletta non ha avuto importanza che dare l’opportunità alle persone desiderose di fare carriera di essere se stesse con i propri ideali di umanità, sotto convenzioni atte all’intimidazione, e non sarebbe mai stato possibile il rispetto di una legge che non avrebbe preso in considerazione quella simmetria di prevenzione del dolore. Tutt’ora è così. Dalle persone il riconoscimento di quei princìpi e la possibilità di istituzione di nuove convenzioni atte alla Vera forma di tutela che non basi la sua prassi sulla parola ma sull’Ascolto mai avvenuto, in profondità.

Guardare allora a quel mondo desiderato come possibilità di incontro egualitario fra queste due possibilità sarà l’unica soluzione per la vera estinzione del reato, altrimenti impossibile. Tutti gli interessi economici secondari a questa non potranno sostituirla ne avranno un effetto che lenitivo, momentaneo sulla risoluzione di questo grattacapo che intanto procura non pochi danni a moltissime persone, fin da adesso. La soluzione, sempre più vicina ad ideali di Umanità, nel vero senso della parola, conduce ad un incontro fra tutte le parti ma ad un livello sempre più profondo, considerando l’unità che caratterizza l’uomo nuovo e sempre meno il vecchio, ormai superato dal continuo mutare sociale. Guardando a quelle verità che immaginavamo veramente importanti ma che in seguito abbiamo fatto passare “in secondo piano” ci rendiamo conto essere più importanti per una convivenza che non è ordine impositivo stabilito dalla legge asimmetrico all’Ascolto, ma vivere fra uomini che conoscono i princìpi che regolano l’universo e non soltanto la Terra sulla quale viviamo.

Cosa sta mancando attualmente, in tutti i settori professionali che vedono il collasso delle proprie aspirazioni, dei desideri di realizzazione verso una meta più elevata, quella cui tutti propendiamo? L’impossibilità dell’essere se stessi senza paura, alla base di tutte quelle decisioni che ci conducono poi a mentire, sulle nostre stesse aspirazioni: il ri-trovamento è prima ammissione verso se stessi nel perseguimento degli ideali di condivisione, umanità e quindi amore al primo posto e soltanto dopo la condivisione del denaro, possedimenti, divertimento che rimane fine a se stesso se non condiviso con nessuno, o soltanto con poche persone, selezionate sulla base dei nostri interessi. Essere se stessi e portare questa Verità sul proprio lavoro, ritornando alla verità della natura che ci ha generato e verso la quale facciamo ancora troppo poco. In questi anni si è fatto abbastanza per l’ambiente in degrado, con tante iniziative rivolte ai più piccoli e che avrebbero potuto coinvolgerli, non soltanto per insegnarli il significato di quel “ritorno”, paradossale visto che sono i primi a sapere, ma anche e soprattutto per ricordargli dell’importanza che la natura ha per tutti noi: sono i nostri desideri che potrebbero rappresentare come ambasciatori, vista l’importanza che poco diamo e molto danno alle forme di vita sulla terra, uomini compresi.

Cercare indistintamente quegli ideali di pace, prosperità ed abbondanza, ricordando a tutti che le differenze possono essere superate attraverso quel riconoscimento che non vada ad escludere nulla di quel che abbiamo fatto è il primo grande passo verso l’inizio di una vita che prenda in considerazione verità più alte, e non più così basse da lavorare affinché rimangano basse, ma perché possano volare alte, così come abbiamo sempre desiderato, che non scadano verso la pressa pochezza di un ordine desiderato e quasi mai rispettato, come non è rispettato l’uomo nella sua essenza. La verità è che ognuno avrebbe bisogno di migliorare la propria vita partendo da se stesso e dimenticando che qualcun’altro possa esercitare un potere illimitato su di lui, immaginando che questa possibilità possa condurre all’ordinarietà o ordine che dir si voglia per arrivare, realmente, al rispetto di quelle leggi che sono state fatte: ma dovremmo aprire la parentesi violenza che è l’immagine accompagnata alle forme di intimidazione, anche queste basate sulla paura dell’altro, di quel che può dire o fare, una forma di restrizione che non dovrebbe essere tale ma possibilità d’espressione: d’altronde con la forza non abbiamo mai ottenuto nulla e la violenza ha prodotto risultati devastanti, sempre molto lontani da quella verità che invece avremmo voluto far fiorire.

Ed effettivamente in un mondo dove incitiamo, anche con la sola forza bruta, avere paura dell’altro, non può che passare un messaggio come questo anche per i nostri ragazzi che continuano ad imitare le nostre stesse azioni. Una pistola avrà sempre un messaggio negativo, perché sarà finalizzata a fare del male un altro essere umano. Un manganello farà altrettanto: non sarà possibile correggere il tiro se non immaginando di poter guardare a soluzioni che prevedano l’estirpazione della paura alla base. La prevenzione primaria ha lavorato, in questo senso, sempre garantendo a tutti la possibilità di apertura e risoluzione di quei precedenti condizionamenti che ne hanno impedito l’espressione, che dovrebbe avvenire ad un livello non superficiale, come dovrebbe esserlo l’Ascolto e tutte le forme vicine. Se quella forma d’Ascolto, così come concepita da tutte le persone che ne parlavano e ne parlano tutt’ora, avvenisse, non può spiegarsi il motivo di tanta efferatezza di reato, del reato stessi e dell’impossibilità, accompagnata allo scanso di quella prevenzione primaria che non è mai stata fatta per davvero, quasi non fosse mai esistita o non avessimo mai sentito parlare, e l’esempio che è mancato: sono tanti fattori che messi insieme producono sempre e solo un unico risultato, immediato e convincente, con una soluzione che sembra pronosticata quasi da tutte quelle stesse persone che desiderano poter vedere garantite le proprie opportunità di ripresa, riconosciuta la propria verità.

E’ impossibile che possano vedere riconosciuta la propria Verità se non è stata vista, riconosciuta e valorizzata, e tutti quei princìpi universalmente riconosciuti perché base della vita stessa, non contemplati dalle stesse persone che desidererebbero arrivare a pensare fossero realtà, vita di tutti i giorni, come sarebbe naturale pensare ed immaginabile in un mondo fatto di comprensione, prima ancora che rispetto, condivisione e fiducia. Sarà possibile anteponendo la verità universale a tutti gli altri interessi, per una soluzione in linea con quegli stessi princìpi che animano la vita e dei quali tutti desideriamo farci portavoce per una società nuova, pacifica, unita dove il pensiero di tutti è accettato senza pregiudizio, giudizio, non mancando mai la Fiducia che inizia dall’Ascolto di se stessi, delle proprie Verità, come contributo al mondo. Non è il messaggio di un mondo antico fatto di schemi logico-razionali basati sulla violenza che abbiamo bisogno di trasmettere alle attuale e nuove generazioni, ma il ricordo di quei princìpi che ci animano, animano la Vita e, attraverso noi, il nostro contributo per il mondo.

Daniele Fronteddu