Cagliari-Orario estivo Sistema Bibliotecario Comunale

Qui di seguito quello vigente dal’8 luglio al 14 settembre 2019:

MEM-MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (chiusa dal 12 al 17 agosto)

lunedì: 09:00 – 20:00

martedì: 09:00 – 20:00

mercoledì: 09:00 – 20:00

giovedì:09:00 – 20:00

venerdì:09:00 – 20:00

sabato: 09:00 – 13:00

BIBLIOTECA DI PIRRI (chiusa dal 12 al 17 Agosto)

lunedì: 09:00 – 13:00

martedì: 09:00 – 20:00

mercoledì: 09:00 – 20:00

giovedì: 09:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

venerdì: 09:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

sabato: 09:00 – 13:00

BIBLIOTECA TUVERI (chiusa tutto il mese di Agosto in quanto ospitata in un edificio scolastico)

martedì:10:00 – 14:00 / 15:00 – 19:00

mercoledì:15:00 – 19:00

giovedì:10:00 – 14:00 / 15:00 – 19:00

venerdì: 15:00 – 19:00

BIBLIOTECA MONTEVECCHIO (chiusa dal 12 al 17 Agosto)

martedì: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30

mercoledì:09:00 – 13:00

giovedì: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30

BIBLIOBUS (servizio interrotto dal 12 al 17 Agosto)

Parco Ausonia – Poetto lunedì 16:00 – 20:00

Piazza Islanda martedì 16:00 – 20:00

Mercato di Via Quirra giovedì 09:00 – 13:00

Ex Distilleria – Pirri venerdì 16:00 – 20:00

Via Euro – Quartiere La Palma sabato 09:00 – 13:00