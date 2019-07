A Valledoria prosegue il Festival Musicale Melos

Dopo il successo riscosso al Chiostro di San Francesco ad Alghero, con il Duo Di Felice e Leone, il Festival Musicale Melos prosegue il suo tour itinerante nella bella località marina di Valledoria dove la buona musica è di casa grazie alla presenza della eccellente Scuola di Musica Doria.

Domenica 7 Luglio, alle ore 19,30, la Sala Consiliare del Comune ospiterà un serale con in programma la presenza di due concertisti che hanno portato tanta buona musica in diversi paesi quali: Europa, America, Messico e Argentina.

Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte), contribuiranno a rendere vivo l’incontro con un programma spumeggiante con musiche che sono pietre miliari dell’era dello Swing per poi interpretare capolavori jazzistici, quali il Blues da Un americano a Parigi di Gershwin, Harlem Notturno e alcune danze popolari.

Il concerto si aprirà con Sonata for Clarinet and Piano di Bernstein, Pieces From “Facade” di Walton, la Rhapsody di Grgin, Il Blues da “Un americano a Parigi” di Gershwin, Passeggiando per Brooklin di Gualdi, Harlem Notturno di Hagen, per poi concludere con le coinvolgenti musiche tradizionali “Tari” danza orientale di Milani, Victor’s Tale di Williams e Suite ebraica di Mangani.

La Musica Klezmer è una tradizione nata oltre quattrocento anni fa attraverso una successiva rielaborazione del folclore musicale dei paesi dell’est.

Si tratta soprattutto di musica strumentale popolare delle comunità ebraiche.

Il tessuto musicale del klezmer è una fusione di melodie e strutture ritmiche che esprimono sentimenti, vicissitudini e gli elementi culturali di un popolo.

Tale musica nasce soprattutto per sottolineare eventi particolari della vita quotidiana.

All’inizio lo strumento principe era il violino, ma negli anni successivi ha raggiunto grande popolarità il clarinetto, grazie alle particolari sonorità che tale strumento può raggiungere.

Il Festival Musicale Melos è patrocinato dal Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, il Comune di Sassari, il Comune di Alghero, la Fondazione di Sardegna, la Fondazione Alghero e la FASI, Federazione Associazioni Sarde in Italia.