Osilo-CorrerePerUnRespiro: Continua il progetto Slalom Sardegna a sostegno della Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Proseguono gli appuntamenti con la solidarietà in sostegno della Ricerca sulla Fibrosi cistica.

Dopo lo slalom di Pattada, Loceri e Benetutti-Nule toccherà il 21 luglio alla Città di Osilo.

Lo slalom è valido come quinta prova del Campionato regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2019 #correreperunrespiro istituto dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, dalla delegazione regionale ACI Sport Sardegna e dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Il Comitato Organizzatori Slalom Sardegna (Coss) e la LRT Sardinia Rally & Communication, Charity Partner del progetto #CorrerePerUnRespiro, sostengono la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso la lunga serie di autoslalom sardi Aci Sport in programma per questo 2019.

Il progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi prosegue passando per Osilo, dove il 21 luglio si correrà, lungo tre chilometri di percorso, il 19° slalom città di Osilo e 12° memorial Davide Pirino organizzato dal Team Osilo Corse.

Il percorso sarà intervallato da dieci postazioni di birilli. La manifestazione sarà articolata su tre manches di gara più una manche di ricognizione.

#Correreperunrespiro è un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini, giovane pilota, classe 1994, che ha voluto rendere la sua passione per i motori uno strumento per sensibilizzare gli appassionati di auto, ed i giovani in particolare, sulla fibrosi cistica, malattia poco conosciuta di cui lei stessa è affetta.

Attraverso uno sport che la vede protagonista come professionista, donna e testimone di un importante progetto charity, con il supporto di RS Team, squadra corse che la supporta ed insieme a Paola Ferlini, responsabile della Delegazione FFC di Milano, in pochi anni è riuscita a dar vita ad una importante rete di solidarietà.

Le donazioni raccolte durante l’evento verranno interamente devolute al finanziamento del progetto di ricerca d’eccellenza Task Force for Cystic Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con l’Istituto Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova.

Il programma della manifestazione ad Osilo prevede:

Sabato 20 luglio 2019: 15.00: prima riunione collegio commissari sportivi – direzione gara

15.30 – 19.30: verifiche sportive – direzione gara

16.00 – 20.00: verifiche tecniche – fronte direzione gara

15.30 – 20.00: pesa a disposizione dei concorrenti/conduttori – fronte direzione gara

21.00: pubblicazione elenco verificati ed ammessi alla partenza (servizio gratuito parcheggio notturno custodito presso parcheggio palestra comunale in via Satta).

Domenica 21 luglio 2019: 07.00: chiusura al traffico del percorso di gara

09.30: ricognizione ufficiale del percorso con rilevamento tempi

11.00: partenza prima vettura 1° manche

15.00: esposizione delle classifiche, orario teorico, o 45 minuti dopo arrivo ultima vettura

18.00: premiazioni – piazza san Valentino Osilo

Albo ufficiale di gara presso la direzione di gara e on line nel sito www.teamosilocorse.org