Cagliari. Laboratorio di scrittura alla Mediateca

Martedì 23, giovedì 25 e martedì 30 luglio, dalle ore 16 alle ore 18, nella sala ragazzi della MEM, si terrà il laboratorio di scrittura a cura dell’Associazione Tusitala-Culture dai margini 2019, per ragazzi di 10-12 anni.

Un antico quadro del fiammingo Bruegel il Vecchio, realizzato nel 1560, rappresenta i giochi più praticati dai bambini dell’epoca. Gli stessi che nonni e genitori dei bambini di oggi hanno conosciuto e amato. Nel quadro più di cento bambini e sessanta giochi affollano un villaggio altrimenti deserto. Cosa potrebbe succedere se si rimanesse imprigionati in quel quadro, in quell’epoca, in quel villaggio e in quella situazione? Come uscirne? Perché?

Il laboratorio di scrittura cerca di costruire un racconto come un gioco e vuole giocare a scrivere.

La disponibilità è di 12 posti.

Per Informazioni e iscrizioni telefonare al numero 070 6773859.