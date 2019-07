A Samugheo in mostra il meglio dell’artigianato sardo con Tessingiu

La mostra avrà sede a Samugheo, un paese che si conferma come punto di riferimento del tessile nell’Isola.

Giunta all’edizione numero 52, Tessingiu si svolge dal 20 luglio al 25 agosto presso i locali dell’Ex Cantina Sociale di via Brigata Sassari. La mostra dell’artigianato sardo di Samugheo ha segnato la storia del settore proponendo, anno dopo anno, il meglio delle produzioni artigianali isolane e offrendo spazio alle opere di 65 artigiani e designer provenienti da tutta la Sardegna.

A Samugheo sarà l’espressione di questa unicità a fare da protagonista: non solo tappeti, ma anche tende, copriletto, tovagliati e tutti gli altri manufatti tessili che completano l’arredo della casa.E ancora opere in legno, ferro, vetro, ricami, ceramica, gioielli, coltelli e intreccio per dar forma ad una panoramica della produzione artigianale sarda. Pezzi tipici della tradizione accompagnano oggetti più moderni, ispirati al gusto e allo stile del design contemporaneo, per rendere la mostra ancora più interessante.

L’ex Cantina sociale con i suoi spazi ariosi, i muri bianchi e i soffitti altissimi sono ideali per un allestimento contemporaneo, un luogo perfetto per esaltare le qualità estetiche degli oggetti esposti e per permettere ai visitatori un’esperienza coinvolgente.

Una parte della mostra – Narami – Antologica del tappeto sardo – è ospitata a distanza di poche centinaia di metri dall’Ex Cantina Sociale, presso il Museo Murats (Museo Unico Regionale Arte Tessile Sarda) in via Bologna e vuole raccontare la storia del tappeto raccogliendo più di 70 manufatti della collezione ex ISOLA, provenienti da diversi centri dell’Isola che hanno o hanno avuto una storia tessile importante.

Tessingiu sarà anche a Barumini, dal 26 luglio al 6 ottobre, a Casa Zapata.

La Mostra dell’artigianato sardo e l’Antologica del tappeto sardo, che avranno gli stessi orari d’apertura, non saranno gli unici eventi dell’estate samughese: luglio ed agosto saranno ricchi di appuntamenti culturali e di intrattenimento. In particolare sabato 27 luglio sarà la volta del tradizionale carnevale estivo, mentre sabato 3 agosto è in cartellone la rassegna folcloristica S’Attobiu. Due giornate che hanno sempre richiamato migliaia di visitatori e che diventeranno altrettante occasioni per visitare anche la mostra.

Per info e contatti:

Indirizzi:

• Mostra dell’artigianato sardo Tessingiu presso Ex Cantina Sociale, via Brigata Sassari (Samugheo);

• Antologica del tappeto sardo Narami, presso Murats (Museo unico regionale dell’arte tessile sarda), via Bologna (Samugheo);

• Tessingiu per Barumini, presso Casa Zapata, piazza Papa Giovanni XXIII (Barumini)

Orari ex Cantina sociale e Museo Murats: ore 10,00-13,00 e 15,30-20,30

Info mostra: 0783-631052

Mail: info@comune.samugheo.or.it

Web: www.comune.samugheo.or.it

Pagina facebook: Tessingiu Mostra dell’Artigianato Sardo a Samugheo

Instagram: Tessingiu