Alla Mem prorogate le esposizioni dell’artista Andrea Medde

All’Archivio Multimediale della MEM di Cagliari, sarà prorogata sino al 31 agosto 2019 la mostra fotografica dedicata all’artista di Iglesias Andrea Medde. Una selezione di immagini provenienti da 3 raccolte attinenti alla fotografia di paesaggio e strettamente legate “ai mari” delle zone di provenienza dell’autore: “Kadossene – Madre Isola“, circa 30 scatti a colori e in bianco e nero, prodotte tra il 2013 e il 2016; “I Colori del mio Mare“, 20 immagini risalenti agli anni 2017 e 2018 e visibili solo in proiezione; “Di Mare, Pietra e Argento“, raccoglie invece l’ultimo e inedito progetto, composto da 20 fotografie esclusivamente analogiche e in bianco e nero.

Le stampe realizzate dallo stesso autore in camera oscura, saranno disposto sulle pareti della grande scala interna della Mediateca di via Mameli 164, che porta al primo piano.

L’iniziativa è realizzata dal Sistema Bibliotecario Comunale di Cagliari.