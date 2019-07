Aglientu, Rena Majore: tanta partecipazione al “Memorial Uccio Taras (Foto)

Il “Memorial Uccio Taras”, gara di corsa che il 26 luglio di ogni anno si svolge all’interno della pineta di Rena Majore, si sta confermando, anno dopo anno, un evento sportivo di forte richiamo. Anche ieri in tanti non sono vuluti mancare all’appuntamento nel ricordo di Uccio Taras, dirigente sportivo regionale, scomparso prematuramente 15 anni fa.

Nel corso degli anni si è distinto per le proprie capacità organizzative e nell’indurre i giovani alla passione per l’atletica leggera. A Santa Teresa ha fondato la società di atletica leggera, una società che ben presto si è affarmata sul panorama regionale ed anche nazionale con atlete e atleti di buon livello, tra cui Stefania Ricciu, Molino e Antonio Taras.

Anche la Federazione Regionale di Atletica Leggera, con il presidente Sergio Lai e altri membri, ieri non ha voluto mancare all’evento ed essere vicina alla Famiglia Taras, per celebrare il ricordo di Uccio in maniera solenne. Ieri, insomma, è stata una gran festa, resa ancor più interessante per l’entusiasmo con il quale bambini e bambine hanno preso parte alle singole gare con un entusiasmo indescrivibile, sotto l’incoraggiamento dei genitori e parenti.

Sono stati tanti gli atleti giunti da diversi centri della Sardegna, che nelle categorie maggiori hanno gareggiato da par loro, attraverso una contesa leale e all’insegna dell’amicizia più pura. Considerevole anche la partecipazione dei vacanzieri in tutte le categorie, uomini e donne, all’insegna di uno spirito sportivo di altri tempi: l’importante non è vincere, ma partecipare.

A fine gara, tutti in Piazza Sirenella, negli spazi antistanti i locali “S’Historia” per le varie premiazioni, con un riconoscimento ai primi tre classificati di ogni categoria. A premiare i vinvitori delle singole categorie Antonella e Stefania Taras, gli Assessori del Comune di Aglientu, Francesca Addis e Domenico Casula. Subito dopo, come ogni anno, l’immancabile e abbondante buffet offerto dalla famiglia Taras a tutti i partecipanti e relativi accompagnatori.

Le varie classifiche:

Esordienti femminili pulcini:

1° Anita Sagona (Milano)

2° Cloe Cossa (Tempio);

3° Caterina Bassu Sanna (Parma)

ESORDIENTI MASCHILI C. PULCINI

1° Gabriele Solina (Ploaghe);

2° Agostino Gala (Rena Majore)

3°) Noaah Mangano (Trieste);

ESORDIENTI FEMMINI B MINIATLETICA

1° Serena Camileri (Torino);

ESORDIENTI MASCHILI B MINATLETICA

1°) Edoardo Pozzi (Bergamo);

2°) Tiziano Valdroni (Roma)

3°) Luigi Busia (Tempio);

ESORDIENTI FEMMINILI A PROMOATLETICA

1°) Francesca Merlo (Varese);

2°) Fabiana Moi (Luras);

3°) Benedeta Ammanati (Pisa);

ESORDIENTI MASCHILI PROMOATLETICA

1°) Marco Cassoni (Rena Majore);

2°) Matteo Masini (Basilea);

3°) Edoardo Scotti (Milano);

RAGAZZE

1°) Margherita Giannotti (Modena);

2°) Martina Solinas (Ploaghe);

3°) Gabriele Ferraris (Santa Teresa Gallura);

RAGAZZI

1°) Francesco Lorenzo Marielli (Santa Teresa Gallura);

2°) Alberto Giromini (Firenze);

CADETTE

1°) Marta Biagini (Pistoia);

CADETTI

1°) Alberto Tamas (Tempio Pausania);

2°) Antonio Addis (Tempio Pausania);

NON COMPETITIVA DONNE

1°) Gaia Garibaldi (Parma);

2°) Carla Bassu (Sassari);

3°) Loredana Bury (Perugia);

NON COMPETITIVA UOMINI

1°) Gianni Riva (Santa Teresa Gallura);

2°) Francesco Garau (Arzachena);

3°) Nicola Frigeri (Parma);

JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE

1°) Sara Meloni (Cus Urbino);

2°) Patrizia Mureddu (Atletica Ozieri);

3°) Claudia Peccorari (Atl. Legegra Porto Torres)

SENIOR UOMINI

1°) Emmanuele Oggiano A.S.D. Ichnos Sassari);

2°) Giovanni Rosso (CCRS Sorso);

3°) Diego Venturini (Atl. Porto Torres).