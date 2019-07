Martedì 23 luglio alle ore 18.00 a Villa Verde (OR) si inaugurerà la mostra fotografica “Sèberu da Alghero Street Photography Awards 2019”.

L’esposizione allestita all’aperto nelle vie del centro storico, offrirà al visitatore una parte dei progetti provenienti dalla seconda edizione del festival ASPA 2019 svoltosi ad Alghero nello scorso mese di aprile.

Cinque Autori che hanno realizzato campagne fotografiche in diverse parti del mondo saranno presenti per l’inaugurazione della mostra a Villaverde, con 10 opere a colori in grande formato cadauno, accompagnate da una scheda che illustrerà l’origine del lavoro selezionato:

la canadese Amy Friend con il progetto “Persa da qualche parte tra la terra e la mia casa”; la tedesca Sandra Hoyn con il progetto “Gli ultimi orangutan”; la spagnola Maria Contreras Coll con il progetto “Viaggio nell’impurità”; l’ungherese Simon Móricz Sabján con il progetto “La famiglia Borsos” e il sardo Andrea Cappai con il progetto “Anima incartada”.

L’inaugurazione sarà preceduta dagli interventi di Sandro Marchi, sindaco di Villa Verde; di Salvatore Ligios, presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia e di Sonia Borsato, direttrice artistica e curatrice del festival ASPA (Alghero Street Photography Awards) 2019.

La mostra promossa dal Comune di Villa Verde, su un progetto dell’Associazione Officine di idee e organizzata dall’Associazione Su Palatu Fotografia, rimarrà aperta sino all’8 settembre 2019 e potrà essere visitata senza limiti di orario. Sarà presente durante il periodo della mostra, un originale catalogo cartaceo curato della Soter editrice.

Per informazioni:

Comune Villa Verde 0783 939000 / Su Palatu Fotografia, cell. 349 2974 462