Venerdì 21 giugno in occasione della Festa della musica Carovana SMI e Arst Spa organizzano InternationMusic

Venerdì 21 giugno, in occasione della 25esima Festa della Musica, l’associazione culturale CAROVANA SMI, in collaborazione con ARST spa, organizza la manifestazione INTERNATIONMUSIC.

Dalle 8.00 alle 23.00 INTERNATIONMUSIC celebra il solstizio d’estate con un viaggio musicale e performativo cui partecipano musicisti e artisti di provenienze e culture diverse.

La musica come veicolo per viaggiare nel mondo e nella città, con un itinerario che parte dalla Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo a Monserrato e raggiunge quella di Piazza Repubblica , in un percorso urbano che si muove da una stazione all’altra. I musicisti si esibiscono sui tram e negli spazi di transito e attesa delle stazioni della metro per terminare il cammino e chiudere la manifestazione nella convivialità della festa nei locali della Stazione di Transito, sede dell’associazione Carovana SMI, in via Dante 60 a Cagliari. Si tratta di un percorso multiculturale che coinvolge giovani musicisti tra cui rifugiati, richiedenti asilo e rappresentanti di comunità di immigrati in Sardegna. Il programma prevede, oltre ad interventi musicali “scelti”, anche partecipazioni estemporanee, jam session improvvisate e momenti di open mic per l’interazione tra culture, provenienze ed età diverse.

Il coordinamento musicale è affidato a Raul Jr. Boongaling, Omar Baldeh, Romeo Francois Mbogol.

Con INTERNATIONMUSIC Carovana SMI avvia, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il progetto Kelenya, con il supporto di UNHCR e INTERSOS, attraverso il programma di capacity-building ed empowerment “PartecipAzione – Azioni per la Protezione e la Partecipazione dei Rifugiati”. Kelenya, che significa “insieme” in lingua mandinga, è in coerenza con gli obiettivi e le attività de La città che viaggia, programma pluriennale di Carovana SMI sostenuto dal MIBAC, dall’Assessorato al Lavoro della RAS e da Fondazione di Sardegna.

INTERNATIONMUSIC rappresenta inoltre la stazione di partenza della collaborazione tra Carovana SMI e ARST, in un percorso comune che, attraverso le diverse espressioni dell’arte multidisciplinare, vuole valorizzare l’esperienza e i luoghi del viaggio, dello scambio e della mobilità sostenibile.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

8.00 Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo, Monserrato

presentazione del programma e jam session con strumentisti vari

concerto al pianoforte, vari esecutori

incontro con musicisti

9.00 partenza verso Stazione Piazza Repubblica

in viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, chitarra, percussioni

9.30 Stazione ARST Metrocagliari di Piazza Repubblica, Cagliari

presentazione del programma e jam session con strumentisti vari

16.00 partenza verso Stazione di San Gottardo, Monserrato

in viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, chitarra, percussioni

17.00 Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo, Monserrato

concerto al pianoforte, vari esecutori

incontro con musicisti e performer, interventi musicali, danza, jam session, open mic

18.00 partenza verso Stazione Piazza Repubblica

in viaggio: musica sui treni con strumentisti vari – sax, flauti, chitarra, percussioni

19.00 Stazione ARST Metrocagliari di Piazza Repubblica, Cagliari

sessione con musicisti e performer, interventi musicali, danza, open mic

20.00 Stazione di Transito, via Dante 60, festa finale

introduzione con i musicisti del progetto

videoperformance con Romeo Francois Mbogol e Raul Boongaling

Banda Sbandati

open mic

Partecipano: Momar Gaye, Omar Baldeh, Banda Sbandati (Luigi Secchi, Franco Dessì, Giorgio Polo, Aldo Matzeu, Lucia Pisano, Luigi Lai, Marco Ardau, Franco Macis), Co.SA.S “Coro Senza Confini” – Guida corale Giulia Leone, Eva Aiollart Mediterranée di Fatima Dakik, Romeo Francois Mbogol, Sambiry Fofana, Luca Ortega, Pietro Medda, Andrea Melis, Rosalie Rivera Boongaling, Bakary Mane, Irene Melis, Matteo Naitza, Bernd Kamp, Movimentonetto, Emanuele Perra.