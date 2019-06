Cagliari: il 24 giugno la presentazione del libro “keep calm and fai la mamma!”

Organizzata dal Bibliobus di Cagliari, sarà ospitata nella terrazza del chiosco “Twist Bar” alla quinta fermata del Poetto, la presentazione del libro “Keep calm and fai la mamma!”.

L’iniziativa, alla quale prenderà parte anche l’autrice del libro, Alessia Gilardo, è in programma lunedì 24 giugno alle 18,30.

Il testo, edito dalla Undici Edizioni e distribuito in tutta Italia, affronta e propone una serie di consigli pratici per aiutare la vita da genitori, da come vivere la città con i figli ai consigli per viaggiare con i piccoli al seguito, a come e dove trovare strutture family friendly.

Il libro, la cui prefazione è stata curata dalla giornalista e fondatrice del blog “Una mamma green” Silvana Santo, contiene i contributi di tante persone esperte di maternità, operatori, mamme blogger ed educatori. Tra questi: Flaviana Giordani e Silvia Vizzi (ostetriche), Milena Marchioni (fondatrice di Bimbi&Viaggi), Francesca Praga (mamma blogger), Valeria Miccolis (ideatrice del progetto Baby Pit Stoppers), Mary Franzoni (fondatrice di Playground Around The Corner), Miriam Codenotti (mamma blogger), Flavia Rossi (mamma blogger ed expat), Giorgia Balestri (mamma blogger ed expat), Ester Liquori (fondatrice di YAMGU Guida turistica), Maria Luisa Roncarolo (fondatrice del portale “Italia con i bimbi”), Chiara Ieva (psicologa, fondatrice di Fa-Voliamo), Claudia Adamo (direttrice di OpenMinds).

Per informazioni e contatti: bibliobus@comune.cagliari.it – 3299019746