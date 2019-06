Cagliari: avviso per manifestazione d’interesse per ottenere la concessione in uso temporaneo di locali scolastici

Pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse rivolto ad associazioni, istituzioni e enti interessati a ottenere la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici, diversi dalle palestre, delle Scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine indicate nel bando, per l’anno scolastico 2019/2020.

Gli interessati potranno fare richiesta per l’utilizzo degli stessi, al di fuori dall’orario del servizio scolastico, per attività compatibili con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e con modalità non interferenti con le attività didattiche.

Le domande entro il 31 dicembre 2019.

Maggiori info su www.comune.cagliari.it