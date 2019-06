Selargius-Cortoindanza giunge alla XII edizione

Il 30 giugno al Teatro Si’ e Boi/Ex Distilleria a Vapore di Selargius in via Vittorio Veneto, 13 spazio alle coreografie in forma breve selezionate per il Festival Bando Cortoindanza – XII edizione.

Una maratona di danza contemporanea dove l’idea creativa dei giovani del mondo delle arti sceniche diventa protagonista anche stavolta nelle undici compagnie selezionate attraverso il bando e valutate il 27 e il 28 giugno dalla commissione artistica: “D’Istanti“, di Erika Maria Silgoner (Italia), interpreti Gloria Ferrari e Davide Boi; “Non ricordo“, scrittura e interpretazione di Simone Zambelli (Italia); “MAPA” (Portogallo) die con Esther Hugo Latorre Fernàndez (Spagna) e Hugo Pereira (Portogallo); “The Home of Camila” (Italia) di e con Giorgia Gasparetto; “Manbuhsa” di Paolo Girolami (Svizzera), interprete insieme a Giacomo Tedeschi; “Napion” scrittura e interpretazione di Vinka Delgado Segurado (Spagna); “Aïn” di Chateignier Elie (Francia); “Psycopainter” di Simone Deriu (Italia); “Happy b-dat Mr John” di Marianna Giorgi (Italia); “O caneco” di Jorge Mendez Gonzalez (Spagna); “Frozen” di Yaron Shamir (Israele).

La commissione artistica è costituita da coreografi e danzatori professionisti, titolari di festival, rassegne, centri di produzione: Alicia Trueba Roca, Cafè de las Artes Teatro, Festival de circo contemporaneo En la cuerda Floja (Santander, Spagna); Anthony Mathieu, Compagnia Theatre Crac, proyecto Insomnia (Granada, Spagna); Clotilde Tiradritti Compagnie Heliotropion (Parigi, Francia); Giuseppe Muscarello Compagnia Muxarte, Festival Conformazioni (Palermo, Italia); Irma Toudjan (Associazione Suoni&Pause), pianista compositrice (Armenia/Beirut, Libano); Loredana Parrella Cie Twain centro di produzione Danza (Roma, Italia); Raffaella Venturi, critico arte visiva (Bologna, Italia); Simona Nordera, Festival Fabbrica Europa, Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee (Firenze, Italia); Stefano Mazzotta, Compagnia Zerogrammi /CASA LUFT, Permutazioni (Torino, Italia); Laura Kumin, Paso a 2 Plataforma Coreogràfica/Certamen Coreografico de Madrid (Madrid, Spagna); Osservatore Esterno:Carole Ruiz, insegnante della Tersicorea per le discipline accademiche della danza classica.

Quest’anno si aggiunge anche la novità della Commissione Giovani costituita da alcuni dei partecipanti di edizioni precedenti avrà il compito di individuare e illuminare gli aspetti interessanti dei progetti che emergono agli occhi delle nuove generazioni di artisti: Federica Lì, Lucrezia Maimone, Elisa Melis, Yoris Petrillo, Francesca Re.

Cortoindanza è una importante vetrina nata per creare un dialogo intergenerazionale con compagnie di grande spicco e maturità artistica del panorama nazionale/regionale abbracciando anche diverse esperienze oltre confine.

L’obiettivo è quello di sostenere la ricerca attraverso la creazione e la produzione di una coreografia in forma breve, un corto appunto, di una durata non superiore ai dieci minuti, per promuovere l’incontro e il confronto tra gli artisti che hanno una formazione o provenienza diversa.

La selezione degli undici progetti selezionati è stata effettuata su una moltitudine di proposte provenienti da ogni parte del mondo. Un segnale importante di presenza creativa nell’arte contemporanea a livello mondiale.

In undici edizioni sono stati selezionati 150 progetti coreografici della danza d’autore, implementando la produzione e la circuitazione di giovani sia affermati che emergenti under 35 nei festival internazionali.

Una vetrina importante per lo sviluppo e la circolazione dei progetti della danza contemporanea, teatro fisico e arte circense in Sardegna, supportata dalla rete internazionale indipendente Med’Arte per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Sardegna e nel Bacino Mediterraneo.

Il festival internazionale Cortoindanza è organizzato grazie al contributo del MIBAC Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e il Comune di Selargius.

Il 1° luglio, dopo la parentesi del Cortoindanza, riprendono gli appuntamenti di Logos. Un ponte verso l’Europa edizione 2019.

Sempre al Teatro Si’ e Boi di Selargius Carlo Massari porta in scena alle 21.00 insieme a Emanuele Rosa e Giuseppina Randi Beast Without Beauty (Produzione C&C Company, Italia).

Un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali. Perdenti in un rapporto di superficiale relazione, si affrontano in un algido duello; in palio l’affermazione di un ruolo, un’identità, una posizione sociale, la sopravvivenza.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al 328/9208242.

Per informazioni: Via Nazario Sauro, 6 Cagliari – Tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 –tersicoreat.off@gmail.com–www.tersicorea.it