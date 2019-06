Oristano- Incontro pubblico per il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

Nuovo incontro pubblico, giovedì 20 giugno alle 16.30, nell’aula consiliare del Comune di Oristano a Palazzo degli Scolopi, per il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per il rischio alluvioni, all’interno del progetto europeo denominato ADAPT.

Il Comune di Oristano è impegnato nell’elaborazione del progetto ADAPT che ha l’obiettivo di rendere le città maggiormente capaci di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Per raggiungere questi obiettivi ADAPT mette in campo varie attività tra cui la definizione a scala locale di scenari climatici, il miglioramento di competenze, la definizione di piani di azione e di sperimentazioni locali.

Nell’ambito delle attività di progettazione partecipata, raccogliere idee e proposte, è stato organizzato tale incontro per la definizione del piano di azione per i cambiamenti climatici in programma giovedì.