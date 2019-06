LILAC WILL, IL SINGOLO DI DEBUTTO DEL PROGETTO INDIE-FOLK E’ BLACK-SHOW

LILAC WILL, ATTIVI DAL 2014, FINALMENTE ALLO SCOPERTO CON IL LORO SINGOLO DI DEBUTTO (FUORI PER ROMOLO DISCHI con la partecipazione anche di Roberto Angelini, Claudio Gatta, Fabrizio Fratepietro), “BLACK-SHOW”.

“UNO DEI PROGETTI INDIE-FOLK PIÚ INTERESSANTI IN ITALIA”

L’album uscirà in autunno per Romolo Dischi.

Una coppia che si separa aspettando le prime luci dell’alba. Da ogni fine, un nuovo inizio.

BIO: I Lilac Will nascono nell’estate del 2014 a Roma da un’idea di Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e Giulio Gaudiello. Le differenti estrazioni musicali dei tre musicisti di Latina, convergono da subito in un folk originale, sognante dal tono caldo ed introspettivo. Nel Febbraio 2015, accompagnati dalla corista Giulia Milizia, portano il loro progetto nei locali della capitale, condividendo il palco con cantautori come Leo Pari, Gnut e Livia Ferri. Nel luglio dello stesso anno vincono il Roma Folk Contest ed aprono il Roma Folk Fest 2015 a Villa Ada che vede alternarsi sul palco numerosi artisti tra cui la Gazebo Band ed Eugenio Finardi. Successivamente partecipano al Roma Folkfest Spring preview in occasione del Release Party dell’album di Francesco Motta e vengono selezionati per esibirsi alle finali del MArte Live al Planet di Roma ed alla Festa della Musica di Mantova dal MEI. Parallelamente inizia la collaborazione con Luca Carocci e Marco Fabi attualmente impegnati nella produzione artistica del loro primo album di prossima uscita per Romolo Dischi e che vede la partecipazione di artisti come Roberto Angelini, Claudio Gatta e Fabrizio Fratepietro.