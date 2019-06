L’ESSENZA DI ROBERTA ALLOISIO IN UN DISCO CORALE E MEDITERRANEO CON STÉPHANE CASALTA

“Siamo sorelle, siamo fratelle… nell’infinito” canta Roberta Alloisio in “Animantiga”, l’album postumo che verrà pubblicato nella ricorrenza della Giornata Mondiale della Musica il 21 giugno, lo stesso giorno della presentazione al Suq Fest, seconda casa per la compianta voce ligure. Una frase che è emblema dei tempi che Roberta non ha fatto in tempo a vivere, in cui c’è bisogno di ribadire che la musica è condivisione. Il progetto “Animantiga”, ideato assieme al cantautore corso Stéphane Casalta, arrangiato dal pianista Giovanni Ceccarelli e prodotto dalla OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate, mira a rinsaldare le radici, i legami storici, culturali, linguistici, tra le due terre, Genova e Bastia, Liguria e Corsica, con l’obiettivo di dare vita ad un’avventura collettiva artistica.

Il mare è una costante dell’album, i mille volti incrociati, le storie che accomunano popoli. Un album figlio dei suoni e dei colori del Mediterraneo, corale, ricco di voci, sonorità profonde e sentimentali, suggestioni world, pennellate jazz, il tutto ornato dal pianoforte di Ceccarelli. Ogni singolo apporto è fondamentale per donare ad “Animantiga” quella contaminazione che è seme del lavoro, ciò grazie ad un ricco parterre di artisti: Maxime Merlandi, Patrizia Gattaceca, Esmeralda Sciascia, Laura Parodi, Elsa Guerci e il gruppo corale “I Menestrelli”, Paolo Gerbella, Felice Del Gaudio, Loris Lombardo, Luca Falomi, Mario Arcari, Armando Corsi, Marco Leveratto, Cristina Nico e Stefano Cabrera.

Il progetto nasce grazie ad un crowdfunding sulla piattaforma Musicraiser.

“Crediamo fortemente in questo progetto e ancor più nella necessità di poter produrre liberi da condizionamenti stilistici” affermavano Roberta e Stéphane. Dopo una lunga attesa finalmente

“Animantiga” vede la luce grazie a coloro che hanno voluto tenacemente che l’album prendesse forma e vita.

TRACKLIST & CREDITI

Animantiga | I vascelli | Mare negru | Dormi combo | Mediterraniu | Sirene | Mar Tirreno Lanterna de Zena | Oghje e dumane |Amandulu fiuritu | Destini di Corsica | Se ‘na Mosca Per Roberta

Produzione artistica: Roberta Alloisio & Stéphane Casalta.

Arrangiamenti e direzione musicale: Giovanni Ceccarelli.

Autori e compositori: Stéphane Casalta, Giovanni Ceccarelli, Paolo Gerbella, Patrick Croce, Ange Orati, Ghjuvan Maria Pesce, Franco Minelli.

Produzione esecutiva: Raiser & Raffaele Abbate.

Registrato, mixato e masterizzato da Raffaele Abbate alla OrangeHomeRecords (GE)

Roberta Alloisio, voce. Stéphane Casalta, voce, chitarra acustica e classica. Giovanni Ceccarelli, pianoforte e clavietta. Luca Falomi, chitarre. Felice Del Gaudio, contrabbasso e basso elettrico. Loris Lombardo, percussioni. Mario Arcari, oboe. Armando Corsi, chitarra classica. Marco Leveratto, guitar arp. Stefano Cabrera, violoncello. Maxime Merlandi, voce. Patrizia Gattaceca, voce. Esmeralda Sciascia, voce. Laura Parodi, voce. Cristina Nico , voce. Echo Sibley, voce. Gruppo corale i Menestrelli di Elsa Guerci, cori.

La foto di copertina ha un valore specifico, è un’ Opera di Lele Luzzati, amico di Roberta. Questa mongolfiera che sale con i due personaggi sorridenti, crediamo sia la sintesi essenziale della Roberta attuale.

Foto in cartella stampa di Giovanna Cavallo e Luigi Fogliati Artwork ed editing foto di Valentina Amandolese.

TRACCIA PER TRACCIA

Animantiga nella title track sono protagoniste le voci di Stéphane Casalta, di Roberta Allosio, di Paolo Gerbella, quest’ultimo anche autore del brano e i bambini del coro “I Menestrelli” diretto da Elsa Guerci: “Kalliste è la più bella, viene da lontano, ha occhi di terra che si specchiano in mare” e le “bende sulla fronte di gente che non si arrende” al destino d’esser preda e predatori. Mentre la ninfa, simbolo di queste “gemelle nell’infinito” svela la sua purezza svilita da chi l’ha violata.

I Vascelli è scritto da Patrick Croce con Stéphane Casalta che, assieme a Maxime Merlandi raggiungono una intima liricità, con una parte recitata di Patrizia Gattaceca: “I vascelli di pietra hanno preso il volo e tra nuvole e terra solcano il tempo. Si sono messi in viaggio, nessuno sarà solo…” e voci come fantasmi solcano queste onde, fatte per chi “non teme di andare…”

Mare Negru è un brano drammaticamente attuale, di “coscienze guerriere” che dalla punta della Turchia non vedono altro che il Mare Nero, speranza di un orizzonte di salvezza. Armando Corsi dona la sua classe, contrappunta, abbellisce, mentre le voci di Roberta Alloisio si incrociano e si inseguono con quelle di Esmeralda Sciascia e Stéphane Casalta, portando il brano su una dimensione sonora spiazzante. La clavietta di Ceccarelli è una quarta voce.

Dormi combo è un brano popolare genovese tratto da “Recanto”, progetto del produttore Raffaele Abbate con Roberta Alloisio e Armando Corsi, suonato solo dal vivo e mai pubblicato. Marco Leveratto suona una guitar arp sognante. Le registrazioni originali del 2010 sono state arricchite dal pianoforte minimal di Ceccarelli e dal violoncello di Stefano Cabrera.

Mediterraniu è un popular dei “Giramondu” cantato da Patrizia Gattaceca che con una caratteristica fioritura, si addentra nei popoli del Mare Nostrum, nei sapori agrodolci della terra, nei profumi pungenti del mare; una canzone verace, più verista e meno gattopardiana.

Sirene “Che strano il mare, mi affascina ancora, lo vedo disteso, offeso, tradito, da canti di mille sirene”, circa due minuti intensi di Roberta Alloisio estratti da “Recanto”, il proseguo del brano precedente, ovvero la presa di coscienza di un cambiamento avvenuto ma avverso, ostile.

Mar Tirreno è uno strumentale composto da Giovanni Ceccarelli, mani che sorvolano sul pianoforte come gabbiani che si librano sul mare aperto, senza paura. Le voci come “lamenti” sono quei gabbiani e un assolo malinconico fa da contraltare…

Lanterna de Zena un breve popular genovese con le voci di Laura Parodi, Esmeralda Sciascia, Patrizia Gattaceca e Roberta Alloisio come luci, come il faro simbolo di Genova la Superba, allora come ora, piegata, assediata ma altezzosa e fiera…

Oghje e dumane la voce di Casalta ricongiunge le due estremità del Mediterraneo, il Maghreb e la Francia, con la Alloisio teatrale: “Accanto a me c’è l’amore che batte con tanti cuori in uno stesso cammino, stessi guai e speranze”, di condivisione e di forte identità.

Amandulu Fiuritu è una cover del 1982, canzone corsa cantata da Jean-Paul Poletti e composta da Thiers e Mac Daniel in una veste corale inedita e lirica, cupa e inquieta: “Scala d’inganni dolci

spezzati in mille sensi, amarezza d’un colpu. In una notte cum’è una scaccanata…”

Destini di Corsica scritta da Casalta, è un brano che sa di libertà, il più solare del disco, anche grazie al coro de “I Menestrelli”.

Se ‘na mosca è un brano che Roberta Alloisio aveva già interpretato nel suo primo disco “Lengua

Serpentina” con l’orchestra Bailam. Qui la cantautrice Cristina Nico, una delle voci genovesi preferite da Roberta, spinge e dà vitalità alla leggerezza musicale sullo sfondo.

Per Roberta è un ‘piano solo’ composto da Ceccarelli per la Alloisio dopo la morte. Un’elegia aggiunta successivamente, profonda e commossa, spoglia di orpelli, nata con sincero affetto e immutata stima.

BIOGRAFIA

Stéphane Casalta cantautore corso, si avvicina da piccolo alla musica col gruppo polifonico “A filetta” con cui incide due album, fondando poi i Giramondu nel ’92, gruppo world. Dopo due album nel 2001 inizia la carriera solista che prende il via con il disco d’esordio “Una preghera”, collaborando con Patrizia Gattaceca, Jean-Paul Poletti e al suo

Coro di Sartena. Nel 2005 incide il secondo album con Jean-Bernard Rongiconi; poi l’incontro con la cantante sarda Franca Masu con cui forma il duo Genminas. Dopo il secondo album Fantasia, nel 2013 la collaborazione con la cantante genovese Roberta Alloisio sfocerà nel progetto “Animantiga – Voci tra Corsica e Liguria”.

Roberta Alloisio è tutt’oggi la voce femminile di Genova per eccellenza, con un intenso percorso a cavallo tra teatro e canzone che l’ha portata, nel 2011, a vincere la Targa Tenco come miglior interprete e a collaborare con Luis Bacalov per il fortunato progetto “Xena Tango”; Armando Corsi, virtuoso chitarrista conosciuto per il suo talento e le sue collaborazioni artistiche (tra gli altri Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Paco de Lucia), è stato insignito della Targa Tenco “I suoni della canzone” nel 2015. Gli ultimi suoi progetti, prima della morte avvenuta nel marzo 2017, sono stati “Luigi”, album-omaggio a Tenco sempre con Corsi e “Animantiga”.

