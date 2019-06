San Vero Milis-Weekend ricco di iniziative per il comune

E’ prevista per Venerdì 21 giugno alle ore 18.30, presso la chiesetta di San Salvatore nel Giardino del Museo in Via Santeru, la proiezione del docufilm Una vita quasi normale di Antony Muroni e il reading su Flavio Soriga di Sabrina Sanna accompagnata alla chitarra da Gian Matteo Zucca.

Sarà un’occasione per ricordare la problematica della thalassemia e l’importanza delle donazioni.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Thalassa Azione Onlus, Thalassemici Oristano Onlus e AVIS comunale San Vero Milis.

Mentre Domenica 23 giugno alle ore 19.30 nel lungomare Putzu Idu, presso il chiosco Green Wave, sarà la volta Capo Trail running.

Una gara podistica che scatta al tramonto e a cui seguirà un suggestivo percorso lungo la costa del Capo omonimo, che si concluderà con del buon cibo in compagnia della musica del DJ Silver.

Partenza, arrivo e premiazioni avverranno tutte presso il chiosco Green Wave.

La manifestazione sportiva, che giunge alla sua sesta edizione, è stata organizzata da A.S.D. Sardinia Sport Show ed è patrocinata dal Comune di San Vero Milis.

Per avere maggiori informazioni ci si può collegare al sito: https://www.facebook.com/giannlutzu/