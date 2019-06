Cagliari-Disinfestazione contro le blatte in città

Le operazioni verranno eseguite in corrispondenza dei pozzetti di ispezione fognaria, presso le vie: Is Mirrionis (57/A), Africo, Piazza Granatieri, Sant’Avendrace (tratto compreso tra la via Flumendosa e la via Isonzo) e Dessì Deliperi (tratto compreso tra la via Giotto e la via Carpaccio).

Durante la disinfestazione gli abitanti delle case circostanti dovranno mettere al sicuro, all’interno degli edifici, biancheria, giocattoli, animali domestici e tutto quanto può essere usato a scopo alimentare. Dovranno tenere chiusi gli infissi esterni (anche dopo la conclusione della disinfestazione, per almeno quindici minuti).

Sarà in vigore, inoltre, il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei trenta minuti successivi.