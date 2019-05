UNICORNS VOLLEY ANCORA IN CAMPO 

Sul parterre del palasport di Santa Giusta lo scorso Mercoledì la Unicorns Volley di Oristano si è cimentata nella seconda uscita stagionale, confrontandosi ancora una volta con la locale formazione della ASD Salvo D’Acquisto. Nemmeno in gara 2 Coach Erbì, ha potuto schierare la rosa al completo per l’assenza di alcuni atleti, sebbene stavolta siano scesi in campo giocatori che non avevano partecipato a gara 1; ciononostante è stato possibile gestire al meglio i 3 set di gioco ottimizzando i cambi in funzione delle caratteristiche agonistiche di ciascun atleta.

Seppure il verdetto finale abbia registrato un secco 3 a 0 per i padroni di casa, la gara è stata tutt’altro che una passeggiata, considerando il crescendo del punteggio che ha visto il primo set terminare 25 a 18, il secondo 25 a 21 ed infine la terza ed ultima frazione di gioco a – 2 per Unicorns, quindi 25 a 23. Tutto ciò grazie appunto all’opportunità di variare gli assetti del sestetto in campo, che altresì hanno potuto evidenziare il potenziale che il team sarà in grado di esprimere.

Tanti i punti guadagnati in battuta, con addirittura alcuni “ace“; buona, sebbene da migliorare la fase difensiva – ricettiva, specie sugli attacchi mirati con le “schiacciate” avversarie. Continuità di palestra e incontri pre campionato definiranno pertanto sempre più i ruoli affinché le formazioni in campo possano girare con un più efficace interscambio in funzione delle difficoltà e dell’andamento di gioco.

Preparazione soprattutto e “play in progress” sono le uniche indicazioni che al momento trapelano dalla società.

Oristano 30.05.2019 Mauro Grussu