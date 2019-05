TUTELAELEGALITA’- A Teramo gli animalisti vogliono chiarezza sulla salute dei felini presenti nell’ex ospedale psichiatrico

Animalisti Italiani, LNDC Animal Protection e LEAL attraverso la manifestazione #TUTELAELEGALITA’ chiedono chiarezza su quanto fatto finora e un concreto impegno per tutelare i felini ancora presenti nell’ex ospedale psichiatrico di Teramo dai pericoli derivanti dagli imminenti lavori di ristrutturazione

E’ stato scelto lo slogan #TUTELAELEGALITÀ per ricordare al Sindaco le proprie responsabilità.

Nonostante le richieste di chiarimenti inviate nei giorni scorsi al Sindaco di Teramo, non sono ancora state rese note le informazioni su quanti gatti siano stati realmente trasferiti e dove. Soprattutto, non è ancora stato chiarito quale sarà il destino dei tanti felini ancora presenti nella struttura che deve essere ristrutturata né è stato fornito riscontro all’offerta di supporto inviata da LNDC.

Per questo motivo le Associazioni Animalisti Italiani Onlus, LNDC Animal Protection e LEAL Lega Antivivisezionista hanno organizzato un sit-in nel piazzale antistante la struttura per mantenere alta l’attenzione su questa vicenda ancora irrisolta, previsto per domenica 19 maggio alle ore 11.30 in Piazzale San Francesco a Teramo

“Il nostro obiettivo è ottenere dal Sindaco maggiore chiarezza su quanto fatto finora e soprattutto l’impegno a tutelare il benessere di tutti i gatti ancora presenti nel sito“, spiegano le Associazioni. “I lavori di ristrutturazione sono certamente importanti per la città, ma il primo cittadino deve ricordarsi che i gatti liberi sono sotto la sua responsabilità e deve quindi pensare prima di tutto alla loro sicurezza. Per questo motivo, lo slogan della manifestazione sarà#TUTELAELEGALITÀ, per ricordare al Sindaco Gianguido D’Alberto le sue responsabilità e la necessità di rispettare le leggi a tutela degli animali“.