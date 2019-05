Social Pro League: è arrivato il momento della finale!

Dopo più di un mese dall’inizio della competizione siamo finalmente giunti all’attesissima finale, conquistata duramente a suon di click e like da Monza e Paganese.

Ormai è rimasta una sola settimana per conquistare la vittoria definitiva e dichiararsi campioni social della Serie C. Chi tra Monza e Paganese riuscirà nell’impresa? Per votare c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 22 maggio, cosa state aspettando?

Questo l’indirizzo per giocare: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/