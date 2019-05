Sassari- L’iniziativa Case a un euro del Comune di Nulvi si conferma un grande successo

Case a un euro nel centro storico di Nulvi: l’iniziativa del Comune di Nulvi si conferma un grande successo.

Quattro nuove case in disponibilità per il progetto

L’Amministrazione comunale, il sindaco Antonello Cubaiu e l’assessore all’Urbanistica Luigi Cuccureddu comunicano con grande orgoglio e piena soddisfazione che ci sono quattro nuovi immobili in disponibilità al progetto Case a un euro in centro storico: tutte le informazioni collegate ai singoli edifici, allo stato dell’arte del progetto ed al progetto stesso sono reperibili nell’apposita sezione dedicata sul sito internet del Comune di Nulvi.

Il progetto ha riscosso un successo inaspettato coinvolgendo anche dei soggetti interessati dall’estero.

«Un’altro piccolo grande passo è stato fatto. Un nuovo germoglio, anzi, quattro nuovi germogli sono stati innestati in un tessuto che si propone di rivitalizzarsi, di reintegrarsi, di tornare ad essere motore positivo e propositivo anche grazie alla rivitalizzazione di parti integranti del paese e all’entusiasmo portato in dote dai nuovi proprietari, nuovi vicini di casa o imprenditori che hanno scelto con convinzione e lungimiranza di scommettere su Nulvi come luogo in cui vivere o passare del tempo, come opportunità imprenditoriale, come occasione per scoprire una realtà lontana incastonata fra mare e rilievi di una splendida Sardegna».

Così gli amministratori affermano in merito agli sviluppi dell’iniziativa lanciata e promossa dal Comune di Nulvi che ha riscosso e sta riscuotendo un auspicato e meritato successo.

Il progetto puntava infatti alla ridefinizione sostenibile, alla riqualificazione, al ripopolamento e al miglioramento estetico del centro storico nulvese attraverso una concreta, reale e comprovata opportunità di sviluppo e crescita, offerta a residenti e no, per sardi e non.

Il comune si trova inoltre in prossimità del mare e ultimamente, grazie ad nuovo collegamento stradale, la Strada dell’Anglona, è facilmente collegato con Sassari. Queste condizioni rendono Nulvi una soluzione interessante ed appetibile.

“Allo stato dell’arte, una delle case inserite nel progetto sarà ultimata a giugno 2019; un altro immobile e attualmente oggetto di ristrutturazione ad opera di maestranze locali; i lavori presso un terzo immobile partiranno il prossimo mese mentre per il 7 giugno è fissato il rogito notarile con cui un’ulteriore casa sarà venduta. Ora altre 4 case sono a disposizione di potenziali acquirenti provenienti da tutto il mondo. A margine il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale per 1 milione e 150mila euro volto alla realizzazione del progetto “Di casa in Casa”, albergo diffuso”.