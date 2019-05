Cagliari- Agitamus porta nelle scuole sarde un grande esempio di empatia

Scampato pericolo per il disagio verificatosi in occasione della giornata conclusiva dell’evento proposto da Agitamus in collaborazione con le scuole.

L’empatia è il concetto base che Agitamus sta divulgando nelle scuole del nord e sud Sardegna.

In occasione della giornata conclusiva presso l’Istituto Comprensivo Santa Caterina di Cagliari dove gli alunni avrebbero dovuto presentare a genitori, compagni e alla presidente del CIP Sardegna, Cristina Sanna, i loro lavori imperniati sull’abbattimento delle barriere e dell’inclusione non è stato così semplice recarsi nell’auditorium di via Piceno, luogo prescelto per l’occasione.

Questo perché di fianco ai gradini dell’ingresso al luogo dell’evento non era presente uno scivolo e la presidente era impossibilitata ad affrontare la salita.

Allora gli organizzatori hanno optato per un passaggio alternativo, che ha recato disagi a Cristina perché lasciato all’incuria più totale.

La presidente di Agitamus vuole produrre cambiamenti e non suscitare scandali dunque Cristina è riuscita ad affrontare il disagio con il sorriso tra le labbra: anche perché tra gli alunni coinvolti nel progetto era presente una bambina con i suoi stessi problemi.

L’evento allora è stato rimandato in un luogo più consono alle esigenze di tutti.

“La prima cosa che ho pensato – ha confessato Cristina Sanna – è stata quella di annullare il convegno – ma poi ho meditato sul ruolo che ricopro e alla nostra mission che non è certo quella di generare contrasti, semmai di migliorare l’esistente. Ho deciso di non annullare il convegno per rispetto nei confronti degli alunni che si sono impegnati a 360 gradi nel produrre e mostrare i loro lavori. Credo che i disguidi incontrati in questa circostanza saranno senza dubbio sedimentati da chi li ha vissuti in prima persona e questo è senza dubbio un altro successo di Agitamus”.

Le classi primarie e secondarie hanno poi presentato i loro lavori che saranno replicati in data da destinarsi.

La coordinatrice territoriale del progetto Oriana Pistidda ha in seguito ufficializzato il calendario delle giornate conclusive del progetto nelle scuole del sud Sardegna: il 23 maggio 2019 sarà il turno dell’Istituto Comprensivo Deledda Pascoli di Carbonia, il 28 maggio toccherà all’Istituto Comprensivo Manzoni di Maracalagonis e il 30 maggio al Dante Alighieri Selargius in sintonia con il 1° Circolo Didattico Selargius.

Il Convegno finale di terrà il 31 maggio 2019 alle 9:30 presso l’Holiday Inn, in via Umberto Ticca a Cagliari.