San Sperate- Continua la rassegna culturale Civic’Art con tanti appuntamenti interessanti

Ancora tanti appuntamenti per Civic’Art la rassegna culturale, organizzata dalla Scuola Civica di Musica di San Sperate, che quest’anno devolve il suo ricavato all’associazione Clean Coast Sardinia.

Sarà infatti un weekend ricco di appuntamenti quello di sabato 25 e domenica 26 maggio.

La mattina del 25 alle sarà ospitato nel paese Andrea Maulini, docente universitario e consulente di marketing e comunicazione delle più importanti organizzazioni culturali italiane.

In tale occasione il docente presenterà il suo ultimo libro Comunicare la cultura, oggi, un volume chiaro, completo e aggiornato dedicato ad un settore, quello culturale, in decisa ascesa negli ultimi anni, anche in Italia. Il libro intende approfondire i diversi aspetti della comunicazione, con un focus specifico sui nuovi mezzi dunque costruire un sistema strategico di comunicazione digital, progettare e valorizzare un sito web, identificare i social più adatti alla propria realtà e utilizzarli al meglio, cercando al tempo stesso di comprenderne gli sviluppi futuri.

Inoltre sempre Maulini terrà nel pomeriggio di sabato 25 dalle 15 alle 19 e nella mattina dalle 9.30 alle 13.30 Maulini un seminario dal titolo Le nuove frontiere del social media marketing per la cultura, aperto ad un massimo di 25 partecipanti (per partecipare è richiesto un contributo di 60€).

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: scuolacivicadisansperate@gmail.com

Domenica 26 sarà il tango di Fabio Furia a far danzare idealmente il pubblico della Civic’Art.

Alle 18 Furia terrà il seminario dal titolo Bandoneon Story, la vera storia del Tango. Mentre alle 19 il bandoneonista sardo, affiancato dal pianista Walter Agus, eseguirà le musiche di Piazzolla, Otero, Teruggi, tra gli altri, planando tra passato, presente e futuro condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango.

La sua musica il Contemporary Tango è un progetto che spazia sapientemente tra innovazione e tradizione e improvvisazione. Il risultato è un interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del Tango Nuevo. Un mèlange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche, nel rigore della composizione ispirata all’equilibrio della forma e al contrappunto dei grandi maestri del passato, ma puntando sempre lo sguardo alle avanguardie contemporanee. Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia.