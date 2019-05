Presentato il Fondo Chigi alla Presidenza del Consiglio

Quattrocento anni dopo uno studio fa luce sulle letture e sugli interessi librari di Papa Alessandro

VII, nato Fabio Chigi (1599-1667).

A firmarlo è la studiosa Rosa Parlavecchia, Dottore di Ricerca Internazionale in Studi Umanistici,

che, sotto l’egida della Biblioteca di Sardegna, ha recentemente curato la catalogazione completa

del Fondo librario appartenente a Papa Alessandro VII, condotta attraverso un’analisi diretta degli

esemplari originali donati dai membri della famiglia Chigi alla Biblioteca Alessandrina di Roma e

attraverso una scrupolosa indagine delle note autografe presenti nei frontespizi di quasi 400

volumi.

L’opera, vincitrice del Premio nazionale Bibliographica e pubblicata dall’Editoriale Documenta, sarà

presentata ufficialmente venerdì 10 maggio alle ore 11 presso la Sala Colonne della Biblioteca

Chigiana alla presenza di Carla Di Francesco, Direttrice della Fondazione Scuola dei Beni e delle

Attività Culturali, di Simonetta Buttò, Dirigente dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle

biblioteche italiane, e di Vincenzo Trombetta, Docente di Storia del libro e dell’editoria presso

l’Università degli Studi di Salerno.

Un esemplare unico della catalogazione del Fondo in un’edizione di pregio di oltre 700 pagine

finemente rilegata e cartonata con manualità artigiana è stata donata mercoledì 8 maggio a Papa

Francesco durante l’Udienza Generale del mercoledì a San Pietro a Roma.