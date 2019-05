Sassari- M5S, il candidato sindaco Maurilio Murru presenta la lista del partito

Maurilio Murru, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni amministrative di Sassari, presenta la sua proposta alla città.

Venerdì 10 maggio, a Sassari alle ore 17.30 presso la sala Angioy di palazzo di Provincia in piazza d’Italia, è in programma un incontro di presentazione dei candidati consiglieri che comporranno la lista a supporto e sostegno del candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Maurilio Murru.

Oltre a Maurilio Murru e a tutti i candidati, che illustreranno la loro proposta in vista delle prossime elezioni amministrative di Sassari, parteciperanno all’evento anche il senatore Ettore Licheri, il deputato Mario Perantoni e la consigliera Desirè Manca, portavoce in Parlamento e in Consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle.