Oristano: a Donigala il via ai lavori nella ludoteca

Sono destinati a durare poche settimane i disagi degli utenti della Ludoteca di Donigala.

L’Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Oristano ha già affidato i lavori di ristrutturazione che saranno eseguiti dalla Cooperativa produzione e lavoro edile Bindua di Iglesias con una spesa di 33 mila euro.

Nel frattempo l’Assessorato ai Servizi sociali ha disposto i servizi alternativi per consentire ai bambini e ai ragazzi che frequentano la ludoteca di proseguire le consuete attività.

“Il Centro di aggregazione sociale presso la Ludoteca di Donigala è chiuso da qualche settimana a causa delle infiltrazioni che si sono manifestate nella struttura e che hanno costretto a sospendere ogni attività” spiega l’Assessore ai Servizi sociali Francesca Loi.

“In queste settimane con l’Ufficio tecnico abbiamo verificato le condizioni della struttura e stabilito gli interventi da realizzare – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. All’interno dell’immobile sono stati riscontrati evidenti segni di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalle coperture piane e dalla copertura inclinata della parte centrale. Si è così stabilita la rimozione della guaina e della ghiaia esistente e la sistemazione delle parti interessati per garantire il pronto riutilizzo della struttura”.

I lavori saranno realizzati nell’arco di un mese e riguarderanno, oltre che l’impermeabilizzazione, anche la tinteggiatura delle pareti interne e la sistemazione dei servizi igienici.

Per garantire la continuità del servizio, in attesa che si completino i lavori presso la sede di via Sant’Antonino, gli oltre 50 bambini iscritti alla ludoteca di Donigala potranno proseguire la frequenza presso la ludoteca di San Nicola in via Vienna con i propri operatori di riferimento – sottolinea l’Assessore Francesca Loi -. Le attività ludiche saranno proposte con la medesima organizzazione oraria del servizio della frazione: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 per tutti bambini dai 3 ai 10 anni. Nel prossimo periodo, inoltre, sono in programma diverse attività specifiche: la prima è la gita alla casa sull’albero di Allai prevista per giovedì 23 e rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni delle due ludoteche (di Donigala e San Nicola)”.

Il Sindaco Andrea Lutzu annuncia novità anche per Silì dove si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della ludoteca che a breve potrà finalmente essere messa a disposizione degli utenti che attualmente utilizzano i locali della ex circoscrizione.