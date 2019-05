Marco Lo Russo in concerto al Santuario Madonna del Cielo di Fondi

L’esibizione del Maestro Lo Russo segnerà l’inizio della settimana di preparazione alla festa della Madonna del Cielo, che culminerà, con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Vari, Venerdì 7 Giugno.

Il concerto Sacra Armonia, ideato da Marco Lo Russo, che ha debuttato in Polonia durante Cracovia Sacra 2017, prevedendo anche l’esecuzione dell’Ave Maria dedicata a Papa Francesco, sarà eseguito Domenica 2 Giugno per fisarmonica solista con un viaggio musicale che spazierà dalla musica classica a composizioni originali, passando per colonne sonore, world music e musica sacra.

Il concerto Sacra Armonia s’inserisce nella più ampia progettualità di Marco Lo Russo, Made in Italy, che promuove l’italianità e la fruizione di luoghi rappresentativi della cultura e dell’arte italiana.

La presenza del Maestro nel “Maggio al Santuario”, è stata fortemente voluta da Don Sandro Guerriero, che ha conosciuto il Maestro Lo Russo in occasione di un suo concerto a Lourdes nella Basilica di San Pio X diversi anni fa.

I cittadini di Fondi, devoti alla Beata Vergine Maria del Cielo, le rendono particolare omaggio durante l’anno in tre momenti particolari: il 13 gennaio a ricordo del terremoto del 1915 che non fece vittime in città, il 7 giugno a conclusione del mese mariano di maggio e il 10 settembre anniversario della liberazione dal colera del 1854.

Da quest’ultima data nasce la devozione di portare ogni 25 anni in processione la miracolosa immagine della Madonna per le vie della città; il prossimo appuntamento è previsto per il settembre 2029.

