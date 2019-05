Juventus blinda Kean, pensa a Dembelè. E aspetta Sarri, ma…

Juventus aspetta Sarri. Ma Pochettino tiene aperta la porta

Maurizio Sarri è il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, stando a Sky Sport. Dopo le ripetute smentite su Guardiola (l’ultima in ordine temporale da parte di Paratici domenica), la società bianconera dopo la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal Ramadani incontrerà il club inglese per cercare di liberare Sarri. La Juventus però per sicurezza aspetterà anche la finale di Champions per capire se potrebbero esserci movimenti sul fronte Klopp o Pochettino. “Le indiscrezioni di mercato sono appunto indiscrezioni. La nostra concentrazione è al 200% sulla finale, e dopo la finale ci sarà tempo per parlare”, ha detto l’allenatore degli Spurs. In discesa le quotazioni di Simone Inzaghi (attenti al suo nome in ottica Chelsea se Sarri lascia).

Juventus, occhio a Dembelè del Barcellona

La Juventus sarebbe interessata a Ousmane Dembelè, giocatore del Barcellona che con l’arrivo di Griezmann in blaugrana potrebbe essere ceduto. Lo svela Don Balon secondo cui i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per il francese arrivato in Spagna due stagioni dal Borussia Dortmund. La quotazione di Dembelé è alta: Il Barcellona vuole i 105 milioni di euro spesi per acquistarlo dalla Bundesliga.

Juventus, Cuadrado per arrivare a Chiesa?

Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus questa estate. Secondo Don Balon il colombiano avrebbe manifestato alla dirigenza la sua intenzione di lasciare la Juventus soprattutto dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Una possibili destinazione potrebbe essere la Fiorentina, squadra nella quale ha già giocato e in cui vorrebbe tornare. Cuadrado potrebbe essere un’opzione della Juventus per tentare di portare Federico Chiesa a Torino.

