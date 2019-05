A Viareggio la mostra Eterna Musa espone il complesso e affascinante mondo femminile

A Viareggio prende il via al Centro Matteucci la mostra Eterna musa.

Dal 2 giugno al 3 novembre saranno esposte opere che prendono in considerazione la tematica dell’universo femminile tra ‘800 e ‘900’.

La mostra Eterna musa, presso il Centro Matteucci per l’Arte Moderna, è stata curata da Giuliano Matteucci il quale afferma: “Quaranta donne normali, di famiglia o della porta accanto. Mai dive, se non – forse – tra le mura di casa. A formare una smagliante e cangiante galleria di personalità, ognuna a suo modo protagonista in una frazione di tempo e in un angolo di spazio”.

A Viareggio saranno esposte dunque alcune opere dell’universo femminile realizzate dai più importanti pittori dell’Ottocento e del Novento, tra i quali Fattori, Induno, Casorati, Hayez, Lega, Sironi, Favretto e altri.

Di questa galleria di tipi femminili, la Fondazione Matteucci presenta un’affascinante selezione, di opere sceltissime, talvolta mai esposte prima e composte nel periodo tra le due guerre.

In questa parata di donne ritratte o idealizzate, nessuno dei modelli ideali manca all’appello: l’eterna Eva si presenta di quadro in quadro in condizioni mutevoli di status e umore come angelo della famiglia o sirena ammaliatrice, come popolana o borghese, come lavoratrice o padrona di casa della buona società, ma anche donna lieta o malinconica, operosa o riflessiva. In esse si può riconoscere la Musa ispiratrice, ma anche gli infiniti altri prototipi dell’immaginario culturale Occidentale.

Giuliano Matteucci continua affermando di aver dato vita ad una: “Una galleria d’istantanee tratte da un ideale album di famiglia che è andato formandosi nelle stagioni più diverse della vita”. Si tratta di “Figure che non ambiscono ad un posto nel Parnaso e che, al di là di ogni metafora, offrono della donna il volto più autentico, sofisticato e attraente. Immagini che, seppur condivise, si direbbero segretamente carpite, per la facilità con cui l’artista ha conferito al modello una personale dignità, facendone emergere il celato fascino“.

Quest’esposizione vuole essere un omaggio alle donne, di ieri e di oggi, fiere del loro essere, perfettamente consapevoli del loro valore, ricche di una sensualità che, proprio perché non platealmente esibita, cattura sguardo e sentimento, donne realizzate dunque.

A prevalere è la figura di quella donna che non ha difficoltà a confermarsi moglie e madre, in quei ruoli, insomma, che nella routine del quotidiano ne nobilitano i sentimenti e lo spirito.

“Ciascuna di loro sollecita la nostra fantasia, parlando di stagioni più o meno felici. Spetta a noi farle rivivere, nella loro trattenuta e schietta espressività, come protagoniste di storie ed esperienze, successi e delusioni, cogliendo nella semplice naturalezza del carattere, degli umori, delle passioni, dei sentimenti quanto d’insondabile è in ogni donna“.