Dopo i senior, anche Mascalzone Latino jr. debutta a Puntaldia

A quasi due mesi dalla prima tappa di Villasimius, questo week-end torna in acqua il

Melges 20 di Mascalzone Latino in una località ancora poco conosciuta dal mondo della

vela internazionale.

Una settimana dopo i Melges 32, anche il circus dei monotipi da 6

metri più gettonati fra i regatanti si riunisce infatti a Puntaldia, una località turistica pochi

minuti a Sud di Olbia e appena a Nord di San Teodoro, che dispone di un marina di

recente costruzione e altre infrastrutture turistiche di pregio incluso un campo da golf

completamente affacciato sul mare.

In questo Event 2 della Melges 20 World League Europe, organizzato proprio dalla Marina

di Puntaldia insieme alla sezione olbiese della Lega Navale Italiana, si aggiungono altri

due equipaggi rispetto alla prima gara di quest’anno, portando a ventitré i partecipanti

totali della prova di fine maggio. Domani, 24 maggio, il colpo di cannone è fissato per le

13.30, mentre domenica l’ultima occasione utile per dare la partenza è fissata alle ore

15.00.

Dopo un acuto al terzo posto nella sesta e ultima prova delle regate effettivamente svolte

a Villasimius e tre risultati invece a doppia cifra, l’obiettivo per queste prime prove del 2019

di Achille Onorato e degli altri tre mascalzoncini è di ritrovare una forma “da podio”,

attraverso la creazione della “chimica” di un equipaggio parzialmente rivisto, con il nuovo

tattico Alberto Bolzan e la giovanissima Clelia Sessa, attinente alle flotte del Lago

Maggiore, mentre alle scotte si trova da ormai un decennio il solito Stefano Ciampalini.

“Nonostante a Villasimius il risultato non sia stato dei migliori – dice Achille Onorato,

armatore-timoniere di Mascalzone Latino jr. – sono finalmente tornato a divertirmi in

barca. Il gruppo è mediamente giovane, dobbiamo sicuramente allenarci e lavorare per

trovare il miglior affiatamento possibile e poi sono certo che saremo capaci di toglierci

qualche bella soddisfazione”.

Un livello tecnico elevato, occhi puntanti sui vincitori dell’ultima tappa, l’equipaggio

russo Russian Bogatyrs di Igor Rytov, vincitore del primo evento a Villasimius, ma anche

sul campione del mondo in carica, Stig di Alessandro Rombelli, come pure sul vincitore

della Melges 20 World League 2018, Brontolo di Filippo Pacinotti. E poi la piacevole

sorpresa della prima tappa Boogie di Pierluigi Giannattasio che all’esordio in questa classe

ha già conquistato la sua prima medaglia, un argento più che meritato.

Dopo questa prova in Sardegna, la stagione 2019 proseguirà nel week-end del 14 al 16

giugno a Scarlino (GR) e dal 12 al 14 luglio a Riva del Garda (TN). A settembre la Melges

20 World League si concluderà con il Russian Championship dal 7 all’8 settembre e con il

Campionato Europeo dal 10 al 14 settembre a Malcesine (VR).