Confcommercio Oristano, Convegno Impresa 4.0

Si terrà, domani, giovedì 23 Maggio 2019, con inizio alle ore 16:45 presso la sede di Confcommercio in via Sebastiano Mele 7/g Oristano, il Convegno dal titolo “Impresa 4.0 opportunità per le pmi.”

Il piano impresa 4.0 è volto a favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività, la digitalizzazione dei processi, l’efficienza produttiva ed energetica.

La quarta rivoluzione, quella digitale, sta trasformando i modi di lavorare in tutti i settori: della produzione, del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti senza escludere nessuno.

Conoscere questi strumenti, capire come sviluppare e innovare l’impresa attraverso gli incentivi fiscali, saranno gli argomenti trattati nel convegno.

Con esperti del settore e tributaristi si forniranno testimonianze di imprese che hanno innovato sfruttando gli incentivi.

L’iniziativa nasce dall’intesa tra Confcommercio, Confindustria Centro Nord Sardegna e Confapi Sardegna Oristano, che condividono l’obiettivo di informare e creare opportunità ma soprattutto il piacere di lavorare insieme e fare rete per un sistema imprenditoriale capace di vivere questi cambiamenti come un’opportunità.