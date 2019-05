Dal 10 maggio disponibile per l’ascolto e l’acquisto su tutti i digital stores Il sorriso e il malinteso, secondo lavoro discografico del cantautore lunigianese Andrea Brunotti.

Il sorriso e il malinteso, prodotto dall’etichetta sarda-ma operativa in tutta Italia- La Stanza Nascosta Records, è stato preceduto dal singolo Una goccia, accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Ines Cattabriga.

In Una goccia, ispirata ballad pop-rock dalla linea melodica elegante e catchy, Andrea Brunotti disegna in punta di piedi uno spaccato di vita personale, attingendo ad una dimensione intima ed universale al tempo stesso.

Il sorriso e il malinteso trova il suo humus nella condizione umana, snodandosi lungo le traiettorie esistenziali di una autentica cartografia emozionale.

Quest’avventura, come racconto in “E allora ridi”, è iniziata per caso-spiega il cantautore- all’improvviso, di notte, random, senza un piano preciso…Le prime volte non l’ho presa sul serio, catalogavo il tutto sotto la voce “pensieri notturni”…me la sono presa con la digestione-non era nemmeno quella-continuavo a svegliarmi di notte, e per pigrizia ho perso quintali di parole…

Oggi, del passato, mi mancano i particolari; credo sia il mio più grande rimpianto…la nostalgia mescola tutto, profumi e sospiri…impossibile rimanere “Indifferente”.

Leitmotiv del nuovo lavoro, dalle sonorità pop-rock, quella dicotomia tra emotività e razionalità (si ascoltino in particolare Amica mia, Frigo vuoto, Seduto qui) che sembra intrappolare l’uomo contemporaneo; nevrotico obbligato in equilibrio precario tra rituali omologanti e attimi di libertà, narcisismo e redenzione, carisma e inadeguatezza.

Nell’album anche un autentico atto d’amore del cantautore per la sua terra, La Lunigiana.

La title track Il sorriso e il malinteso-prosegue Brunotti- chiude, simbolicamente, un percorso. Il domani rimane una meravigliosa incognita, come un’ombra che si intravede appena, che rimane lì, sospesa, ad aspettare qualche cosa.

Gli arrangiamenti– curati dai musicisti Leonardo Guelpa, in arte Clyde, e Salvatore Papotto (anche produttore del disco)– vedono una presenza costante e pervasiva delle chitarre acustiche, inserti di distorsioni ed effetti chitarristici ed una ritmica incisiva di batteria e basso. L’impiego, in alcuni brani, di pianoforte, synth, archi e fiati regala all’album un più ampio respiro melodico.

Andrea Brunotti, già finalista al Premio Anacapri Bruno Lauzi ed opening act di Danilo Sacco (ex Nomadi), ha all’attivo l’ep Emigrato cosciente, uscito per l’etichetta discografica La Stanza Nascosta Records del musicista cecinese Salvatore Papotto e inserito dal prestigioso magazine musicale Shiver tra i migliori esordi del 2017.

“IL SORRISO E IL MALINTESO”

INDIFFERENTE (musica & testo A.Brunotti)

E ALLORA RIDI (musica & testo A.Brunotti)

UNA GOCCIA (musica L.Guelpa & testo A.Brunotti)

DIVIETO DI SOSTA (musica & testo A.Brunotti)

SEDUTO QUI (musica & testo A.Brunotti)

FRIGO VUOTO (musica & testo A.Brunotti)

AMICA MIA (musica & testo A.Brunotti)

LA LUNIGIANA (musica & testo A.Brunotti)

IL SORRISO E IL MALINTESO (musica L.Guelpa & testo A.Brunotti)

Arrangiamenti L.Guelpa / S.Papotto

Chitarre e Batterie L.Guelpa

Archi S.Papotto

Mix e Master S.Papotto

Voce A. Brunotti

Etichetta: La Stanza Nascosta Records

Press: Verbatim Ufficio Stampa di Claudia Erba

LINK SOCIAL

FB ARTISTA:

https://www.facebook.com/AndreabrunottiIt/

FB ETICHETTA:

https://www.facebook.com/lastanzanascostarecords/

FB UFFICIO STAMPA:

https://www.facebook.com/Verbatim-Ufficio-Stampa-1369324663180753/

SITO UFFICIALE ETICHETTA:

http://www.lastanzanascostarecords.com/