Pachino- Gli stagisti del M.Bartolo in visita a Ragusa presso strutture domotiche e integrate

Per il progetto alternanza scuola lavoro gli studenti dell’Istituto Superiore Michelangelo Bartolo di Pachino, domani 7 maggio, saranno in visita a Ragusa presso le strutture domotiche e integrate con sistemi audio/video.

Nello specifico si tratta di strutture ricettive che prendono in considerazione le tre specializzazioni della ditta C.R.E.A. di Ragusa quindi Domotica, Audio e Video presso l’Hotel Villa Carlotta****, il Centro Polisportivo Basaki e La sede C.R.E.A, le quali grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo scuola Pachino Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sulla Modernizzazione delle Imprese Agricole del Territorio, specifici per gli allievi del III e IV anno dell’ I.T.I.S. “M. Bartolo” di Pachino, hanno concordato uno stage di I livello composto da 120 ore, in collaborazione con l’azienda C.R.E.A. di Ragusa. L’Esperto designato dalla C.R.E.A. di Ragusa per organizzare l’attività è Salvatore Battaglia che grazie all’aiuto dell’Esperto Tecnico aziendale Maurizio Scalone e con il Tutor Scolastico Ing. Orazio Di Martino stanno generando un’offerta formativa valida per gli studenti.

Il Corso prevede l’approfondimento del Controllo integrato di una azienda agricola integrata con sistemi di “Domotica” ed è rivolto a studenti interessati ad apprendere e ad accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico, che consiste nella messa in pratica di facilitazioni circa l’adempimento delle varie operazioni solitamente svolte in un luogo.

Durante le visite gli stagisti prederanno visione dei Sistemi Integrati di Domotica, Audio e Video, che hanno, precedentemente, elaborato presso i laboratori scolastici e aziendali.