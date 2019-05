Pattada- La corsa Slalom Sardegna per il sostegno della Ricerca per la Fibrosi Cistica

A Pattada la corsa Slalom Sardegna, continua il percorso del Trofeo Correre per un respiro, a sostegno della Ricerca per la Fibrosi Cistica.

Il Comitato Organizzatori Slalom Sardegna (Coss) e la LRT Sardinia Rally & Communication hanno deciso di sostenere la ricerca scientifica per la Fibrosi cistica con la lunga serie di autoslalom sardi Aci Sport in programma per questo 2019. La LRT Sardinia diventa oggi quindi Charity Partner del progetto #correreperunrespiro, ormai conosciuto in tutta Italia.

Si tratta di un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini, giovane pilota del 1994, che ha utilizzato la sua passione per i motori per sensibilizzare gli altri appassionati del suo stesso sport, ed in particolare i giovani, sul tema della poco conosciuta fibrosi cistica, da cui la stessa Rachele è affetta.

Grazie al supporto della sua squadra professionistica, la RS Team, ed in particolare con l’aiuto della responsabile della Delegazione di Milano FFC, Paola Ferlini, in pochi anni la giovane motociclista è riuscita a creare una vera e propria rete solidale.

In particolare il progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi #correreperunrespiro parte questa domenica da Pattada, e organizzato dall’Associazione Motoristica Pattadese, si svilupperà in una corsa di tre chilometri di percorso.

Le donazioni raccolte durante l’evento verranno interamente devolute al finanziamento del progetto di ricerca d’eccellenza Task Force For Cystic Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con l’Istituto Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova.

Sulla scia del Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau” che si è svolto a Tempio nel mese di marzo, continua a Pattada il connubio tra i motori e la Fondazione nazionale per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus (Ffc) con il Trofeo #correreperunrespiro 2019. Al corso Navigatori e piloti di Tempio furono raccolti ben tremila euro in favore della Fondazione e da lì nasce proprio l’idea di proseguire nel cammino della solidarietà attraverso gli eventi motoristici sardi.