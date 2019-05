Cagliari- Uniti per i Diritti Umani raggiunge le scuole per diffondere il nostro dovere morale

Un’iniziativa dei volontari di Uniti per i Diritti Umani si muove per far conoscere i trenta articoli dei Diritti Umani ai ragazzi delle scuole del capoluogo sardo.

La mattina di oggi, mercoledì 22 maggio, ha visto il coinvolgimento, prima dell’inizio delle lezioni, degli alunni e dei docenti dell’Istituto Comprensivo Spano/De Amicis di via Falzarego a Cagliari.

Le precedenti recenti iniziative che hanno visto il coinvolgimento delle scuole cagliaritane hanno portato i volontari di Uniti per i Diritti Umani, ad entrare nelle scuole ed informare centinaia di studenti dell’Istituto Nautico Buccari in viale Diaz, con una serie di conferenze tenute dai volontari dell’associazione.

Per Uniti per i Diritti Umani è essenziale lavorare tra i giovani, per i quali parlare di Diritti con la D maiuscola sembra fuori luogo a causa delle situazioni pessime in cui sono costretti a vivere in quartieri disagiati.

Come scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard: “I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico“.

Quindi Uniti per i Diritti Umani cerca di lavorare per farli conoscere così che possano essere applicati per tutti e diventare un dovere morale per qualsiasi persona dotata di buon senso e che abbia a cuore il futuro della nostra società. Non ci sarà infatti nessun futuro se i Diritti Umani non saranno il bene comune che potrà garantire la pace, la sicurezza e la giustizia per tutti.