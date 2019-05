Sulla mia pelle è il nuovo videoclip della cantautrice Elena Sanchi

Ho sempre avuto la musica in testa, anche quando ho provato ad allontanarla da me per sempre perché non mi sentivo abbastanza forte, coraggiosa per viverla fino in fondo. Poi negli anni ho accettato e accolto che il suo richiamo fosse più forte delle mie paure.

“Sulla mia pelle” è il brano dedicato a lei, la musica, l’unica voce capace di esprimere la mia vera essenza e natura”.

Il nuovo video è tratto da “Risveglio”, l’ultimo album di Elena, lavoro dalle molte anime, arrivato dopo numerose esperienze di vita, scelte, idee cambiate e ritorni.

La cantautrice, il cui primo disco, Cuore Migrante, del 2015, fu candidato alla Targa Tenco, sta portando in giro per l’Italia le sue canzoni con il suo Risveglio Tour.