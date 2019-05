Cagliari- L’associazione Al-Anon si fa conoscere attrraverso il Seminario Aperto di Pubblica Informazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’alcolismo una malattia che colpisce l’intero gruppo familiare.

Per questo motivo l’Associazione dei Gruppi Familiari Al-Anon vuole dare il suo sostegno attraverso Forza, Speranza e Aiuto ai familiari e agli amici dei bevitori problematici e per farlo realizzerà il Seminario Aperto di Pubblica Informazione organizzato dalle Aree Sardegna, Liguria e Toscana, che si terrà in concomitanza del Seminario A.A., Sabato 18 Maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Sardegna Hotel di Cagliari.

Sono invitati tutti colori i quali vogliano conoscere il metodo di recupero Al-Anon.

I Gruppi Familiari Al-Anon sono un’associazione di familiari ed amici di alcolisti che si riuniscono per condividere esperienza, forza e speranza allo scopo di risolvere il problema comune. Partendo dall’idea di base che l’alcolismo sia una malattia che coinvolge tutta la famiglia, bisogna per sconfiggerlo credere che un cambiamento di atteggiamenti dell’intero nucleo possa favorire il processo di recupero.

Al-Anon non è affiliata ad alcuna setta, fede, partito politico, organizzazione o istituzione, non si impegna in alcuna controversia, né appoggia alcuna causa. Non vi sono quote da pagare per essere membri di Al-Anon. Il mantenimento dell’associazione è autonomo e avviene attraverso i contributi dei volontari. Il suo unico scopo è aiutare le famiglie degli alcolisti e questo fine viene realizzato mettendo in pratica i Dodici Passi di A.A, offrendo accoglienza e conforto alle famiglie degli alcolisti, e inoltre dando comprensione e incoraggiamento all’alcolista.

Al-Anon vuole lanciare il messaggio che consiste nel far sapere che non solo chi abusa di alcol manifesta disagi e sviluppa disturbi organici e psicologici, ma l’intero gruppo familiare può manifestare disagio e sviluppare un disturbo organico e psicologico solo per il fatto che un membro della famiglia abusa di alcol.