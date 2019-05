Cagliari. Sabato 18 maggio, seminario promosso da Alcolisti Anonimi Sardegna

Considerati i problemi alcol correlati sempre più diffusi e devastanti, per la famiglia e la società in genere, teniamo ad informarvi ai fini di una divulgazione valida e proficua, che gli Alcolisti Anonimi dell’Area Sardegna sono lieti di invitare chiunque sia interessato a conoscere il metodo di recupero di A.A. a partecipare al seminario interregionale di Alcolisti Anonimi, per la prima volta in Sardegna, che si terrà dalle ore 09:00 alle ore 13:30 di sabato 18 Maggio 2019, presso il Sardegna Hotel a Cagliari.

Il tema scelto per il seminario trae spunto da uno dei motivi che ci hanno spinti a scegliere Alcolisti Anonimi per raggiungere la sobrietà e recuperarci dagli effetti devastanti generati dal bere compulsivo: Alcolismo, malattia da conoscere e da affrontare. Le nostre esperienze personali ci hanno fatto comprendere che l’alcolismo può portare alla distruzione di tutto ciò che ha valore nella vita, dalla salute agli affetti, dal piano relazionale a quello professionale, causando spesso danni irreversibili. Numerosi studi scientifici hanno inoltre evidenziato che gli alcolisti sono più predisposti a comportamenti ad alto rischio per sé e per gli altri (quali guida di autoveicoli e lavoro in condizioni psico-fisiche inadeguate), nonché al fumo e/o all’abuso di droghe, rispetto ai bevitori sociali e agli astemi.

L’alcolismo colpisce tutte le fasce sociali, in particolare i giovani, con conseguenze devastanti in termini sanitari e sociali. Noi Alcolisti Anonimi sappiamo tutto questo perché lo abbiamo vissuto in prima persona. Per questo sentiamo l’importanza di diffondere il metodo di Alcolisti Anonimi grazie al quale siamo usciti dal tunnel dell’alcolismo attivo. Da oltre ottant’anni Alcolisti Anonimi è impegnata a promuovere e a portare in tutto il mondo un messaggio di speranza, una valida opportunità di recuperarsi dall’alcolismo, un sostegno disinteressato e duraturo agli alcolisti che desiderano smettere di bere ma che non sanno come fare per uscire dal problema. Al seminario interverranno i rappresentanti delle Istituzioni, medici, psicologi.

Certi che saprete cogliere l’importanza della divulgazione, cogliamo l’occasione per porgervi il nostro invito

Vi attendiamo! Serene 24 ore a tutti.

“Io sono responsabile, quando qualcuno ovunque chiede aiuto, Io voglio che la mano di A.A. sia sempre presente; e per questo, io sono responsabile”. Bill W.