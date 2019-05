Cagliari- La Banca di Credito Cooperativo di Cagliari investe sulla cultura

La Banca di Cagliari ha consegnato premi di laurea in denaro a 15 studenti

Sono stati consegnati ieri, 28 maggio, in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, 15 premi in denaro ad altrettanti studenti nell’ambito dell’iniziativa ideata e organizzata dalla banca dal titolo Abbiamo a cuore il tuo futuro.

I ragazzi laureati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 in tutti i corsi (triennale o magistrale) hanno ricevuto in premio una CartaBCC Tasca prepagata con una dotazione finanziaria dai 500 fino ai mille euro.

Nel dettaglio, la banca ha riservato mille euro per le cinque migliori lauree magistrali e 500 euro per le 10 migliori lauree triennali.

La domanda poteva essere presentata entro il 1 marzo scorso, e per partecipare gli studenti avrebbero dovuto avere i seguenti requisiti: essere soci/socie o figli/e di soci/socie della Banca di Cagliari, essersi laureati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con una votazione di almeno 105/110, non aver superato i 24 anni (per i laureati in un corso triennale) e i 27 per quelli magistrali al momento della discussione della tesi.

Inoltre l’appartenenza del socio della Banca di Cagliari doveva essere precedente alla data di conseguimento della laurea.

“Noi della Banca di Cagliari crediamo che sostenere la cultura sia il miglior investimento per il futuro”, ha detto il presidente della Banca di Cagliari Aldo Pavan, “per questo motivo abbiamo deciso di premiare gli studenti universitari e il loro talento con un premio in denaro”.