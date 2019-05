Cagliari. Anteprima rassegna “Logos, un ponte verso ‘Europa” edizione 2019

Il 5 maggio 2019 anteprima al T.Off del festival “Cortoindanza/Logos. Un ponte verso l’Europa” edizione 2019, con la creazione “Jakob figlio di nessuno” di e con Jonathan Frau. Spettacoli, residenze artistiche, laboratori, cantieri itineranti in un percorso straordinario tra i luoghi storici e culturali più belli e suggestivi di Cagliari e dintorni.

Arte circense, teatro danza, teatro fisico, arte visiva. Domenica 5 maggio nello spazio teatrale T.Off Tersicorea (via Nazario Sauro, 6 – Cagliari) alle 21.00 va in scena “Jakob figlio di nessuno” di e con Jonathan Frau, anteprima della rassegna “Logos, un ponte verso l’Europa” diretta da Simonetta Pusceddu: i linguaggi dell’arte contemporanea tra spettacolo e memoria storica, che anche quest’anno si articolerà da maggio a novembre e di cui a breve verrà presentato il programma completo.

Jakob è un personaggio incastrato nella sua marionetta alla ricerca dei limiti delle possibilità del corpo dove equilibri, torsioni, acrobatica, danno vita a quest’oggetto inanimato. Jakob e la sua marionetta ha un segreto da raccontare semplice e diretto, fragile e forte, emotivamente sincero, fisicamente estremo.

“Cerco in questa solitudine una complicità tra Jakob e la sua parte inanimata per creare pretesti emotivamente forti, incontri umani, dare vita alla marionetta, animare Jakob, animare il momento! Pretesti che stimolano le emozioni. Arte morta e arte vivente, dare vita all’inanimato, dargli un cuore”, spiega Jonathan Frau, affiancato dalla tutor Marie-Céline Daubagna in questo progetto coprodotto da Tersicorea e Zerogrammi di Torino.

Jakob non ha regole, è un corpo libero, dal cuore istintivo, che senza vergogne si trova in un corpo complesso, spesso ai limiti delle situazioni.

Per info, prenotazioni e biglietti: Tersicorea, vi Nazario Sauro, 6 – Cagliari – tersicorea.off@gmail.com – +39 328/9208242 – +39 070/275304.