Olbia. Arrestato commerciante per avere rubato 35mila euro dalle slot machines

A seguito di un’attività di indagine e di un’informativa prodotta dagli agenti del Commissariato, il Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti del titolare di un esercizio pubblico, per furto aggravato e continuato, sequestro di persona, simulazione di reato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

L’uomo in più occasioni, si sarebbe appropriato in modo fraudolento del denaro contenuto all’interno di slot-machines e macchinette cambia soldi, che lo stesso aveva all’interno della propria attività. I dispositivi in più occasioni sono stati forzati e poi richiusi, registrando un ammanco di circa 35.000,00 €.

Per non far ricadere la colpa su se stesso, l’uomo, nel tempo, ha presentato diverse false denunce di furto presso gli uffici della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

In un’altra occasione il 42enne, ha bloccato, chiudendolo all’interno della propria attività, un referente della società proprietaria delle slot-machines, con il pretesto di ottenere una cifra di denaro, asseritamente anticipata ai clienti a causa di un malfunzionamento della macchina cambia soldi.

Dopo la notifica del provvedimento l’uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio in stato di arresto, ove dovrà permanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.