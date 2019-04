Rocco Rosignoli: la recensione di “Tutto si dimentica”, quarto album di inediti

E’ uscito lo scorso 26 aprile “Tutto si dimentica”, quarto album di inediti di Rocco Rosignoli.

Un titolo che risuona come un monito a non dimenticare, a perpetuare la memoria come atto moralmente, intellettualmente ed umanamente necessario.

Un approccio poetico-politico, per un album dalle atmosfere cupe, strette, a tratti al limite della claustrofobia; un lavoro complesso, in bilico tra tradizione e avanguardia, retrospettiva e costruzione di un’identità presente, intima e sociale, privata e collettiva uno tempore.Quello di Rossignoli è un album dai saldi riferimenti cantautoriali e poetici (Lolli, De André, Guccini, Cohen, Montale, Trackl ), nel quale tappeti di strumenti a mantice (armonium, fisarmonica), chitarre, violini e plettri (bouzouki, mandolino), disegnano una tessitura variegata, suonata interamente dall’autore( che ha, tra l’altro, all’attivo collaborazioni prestigiose con Alessio Lega, Lee Colbert e Max Manfredi.)

TUTTO SI DIMENTICA

Credits

Testi e musiche di Rocco Rosignoli

eccetto Icaro, traduzione di Icarus di Anne Lister (per gentile concessione dell’autrice)

Inciso e mixato presso Lo Studio In Rosso – Rione Oltretorrente di Parma, novembre 2016 e febbraio 2019. Arrangiato e prodotto dall’autore.

Rocco Rosignoli ha suonato: chitarra classica, acustica ed elettrica, violino, bouzouki, mandolino, basso elettrico, fisarmonica, armonium, armoniche a bocca, pianoforte. Batterie e percussioni di Vince Robivecchi. La voce di Rebi Rivale in Celebravamo cantori anonimi è stata registrata da Massimo Passon presso il Master Studio di Udine.

In Celebravamo cantori anonimi hanno cantato:

Rebi Rivale, Francesco Pelosi, Max Manfredi, Alessio Lega, Davide Giromini

Nella Bonus track Sul selciato di Piazza Garibaldi (I Sette Martiri) hanno suonato:

Emanuele Nidi (fisarmonica), Nicolas De Francesco (basso elettrico)

Cover, illustrazioni e progetto grafico di Dimitri Corradini