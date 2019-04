Cagliari: pregiudicato arrestato per furto in abitazione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Angioni Roberto 46enne di Quartu Sant’Elena, pluripregiudicato, per il reato di furto in abitazione.

Nella serata di sabato, è giunta una chiamata al 113 da parte di un cittadino che segnalava un probabile furto all’interno di un’abitazione nella Via Perdabona a Quartu Sant’Elena.

Un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, giunto immediatamente sul posto, ha preso contatti con il richiedente che ha riferito agli agenti che poco prima aveva notato un individuo sospetto che, dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione sita di fronte alla sua, si era allontanato in tutta fretta portando con se un grosso sacco.

I poliziotti della Squadra Volante, raccolte le descrizioni somatiche e di abbigliamento del sospetto, hanno immediatamente avviato le ricerche rintracciando, in Via Copernico, un soggetto che corrispondeva alle caratteristiche indicate dal richiedente e che, alla vista dell’equipaggio si cambiava repentinamente il berretto che indossava nascondendolo all’interno del giubbotto per poi calzare uno scaldacollo.

L’uomo, già noto agli operatori per i suoi precedenti, è stato subito bloccato ed identificato per Angioni Roberto. Nel corso del controllo si è mostrato eccessivamente nervoso, insospettendo gli agenti.

Nel frattempo, tramite il Centro Operativo, è stato rintracciato il proprietario dell’abitazione (assente al momento del furto) che, unitamente agli agenti, ha effettuato una verifica all’interno constatando che l’autore del furto si era introdotto attraverso una porta secondaria mettendo a soqquadro tutti gli ambienti. Il proprietario, da un primo riscontro, ha notato l’ammanco di due computer e di un televisore.

Accertato il furto consumato i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione di Angioni rinvenendo, nella sua camera da letto, l’intera refurtiva, ancora custodita all’interno di un piumino singolo con fodera, trafugato dalla stessa abitazione ed usato a mo’ di fagotto, contenente 2 computer, un cellulare, un televisore a schermo piatto con telecomando; 4 orologi da polso pregiati di varie marche; vari monili di bigiotteria, un portagioie contenente una catenina in oro con ciondolo con brillantino, un orecchino in oro con brillantino, tutti riconsegnati poi al legittimo proprietario.

Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.