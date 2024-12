Vivi sano, vivi la natura 2024

Il 5 e il 6, altre due giornate del progetto di educazione ambientale promosso dal comune di Santa Giusta.

Si avvicinano le date degli ultimi appuntamenti del progetto “Vivi sano, vivi la natura, i giovani e la tutela degli ecosistemi naturali e dell’alimentazione sostenibile”. Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre si svolgeranno due delle ultime quattro giornate del progetto promosso dal Comune di Santa Giusta con il sostegno dell’Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Regione Sardegna, realizzato in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le attività culturali e dello spettacolo che dal 22 ottobre al 15 dicembre sta promuovendo l’educazione ambientale, l’alimentazione sostenibile e l’importanza dell’esercizio fisico. Le attività, previste da ottobre a dicembre, hanno incluso escursioni guidate in alcune delle aree naturali e storiche più suggestive del territorio, con I’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza verso stili di vita sani e sostenibili.

Le giornate del 5 e 6 dicembre saranno dedicate alla scoperta del patrimonio storico e naturalistico del centro urbano di Santa Giusta e delle aree limitrofe. Durante il percorso, esperte guide e docenti di scienze motorie accompagneranno i partecipanti, illustrando la storia locale, il valore del verde urbano e le caratteristiche delle essenze vegetali presenti nella zona.

Il percorso, adatto a tutte le età, si concluderà con una degustazione di prodotti tipici.