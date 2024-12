Continua la manifestazione Saboris Antigus nella Trexenta, questa volta accolta con entusiasmo dalla comunità suellese. Il piccolo borgo ha aperto le porte ai visitatori, offrendo loro l’opportunità di scoprire l’artigianato e le bellezze del paese, tra musica e balli.

Saboris Antigus ha fatto tappa a Suelli: una giornata tra tradizione, cultura e folklore

Ieri, primo dicembre, è stata Suelli ad ospitare la manifestazione Saboris Antigus, che come sempre non smette di stupire i suoi visitatori, accolti in un’atmosfera di cultura e tradizione.

La giornata è iniziata alle 9:30 con l’apertura degli stand con esposizioni artigiane, delle mostre, delle locande e dei laboratori di formaggio, miele, dolci della festa, pane cerimoniale, pasta e abito della tradizione sarda presso Granai di Roma. Non sono mancati i tour guidati delle chiese e dei monumenti, con tappe al meraviglioso Santuario di San Giorgio e alle suggestive mostre d’arte sacra.

Musica e canti hanno accompagnato i visitatori per tutta la giornata, arricchita da aperitivi e degustazioni enogastronomiche. Numerosi punti di ristoro hanno offerto la possibilità di scoprire antiche tradizioni e sapori autentici.

Grande coinvolgimento sia per i grandi che per i più piccoli grazie all’esposizione di giochi in legno, che hanno regalato momenti di allegria e riscoperta della semplicità, e allo spettacolo di giocoleria a cura del Teatro del Sottosuolo, che ha animato la suggestiva Piazza dei Monsignori con magia e divertimento.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo musicale di Moses Concas e il Festival Sardo di organetto nella piazza della Chiesa, seguiti da degustazione di vini novelli e zuppe di leguminose locali.

La manifestazione Saboris Antigus proseguirà l’8 dicembre, con una nuova tappa a Guasila, pronta a sorprendere ancora una volta i visitatori con un ricco programma che li guiderà alla scoperta delle sue radici.

Giulia Mascia