Prima squadra Amatori Rugby Alghero

Un pomeriggio di grande rugby ha animato Alghero domenica 1° dicembre, dove l’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una sofferta ma meritata vittoria per 30-28 contro un combattivo Piacenza Rugby. Una gara vibrante, giocata punto su punto, che ha messo in evidenza il carattere e la determinazione della squadra algherese, pronta a recitare un ruolo da protagonista in Serie A.

L’incontro, ricco di emozioni, ha visto l’Alghero sfruttare al meglio le proprie occasioni contro un avversario organizzato e competitivo. Decisiva è stata la performance di Delli Carpini, autore di 15 punti, e le due mete di Fierro, che hanno indirizzato il match nei momenti cruciali.

L’avvio di gara è stato subito elettrizzante. Al 2′, Delli Carpini ha aperto le marcature con un calcio piazzato, ma Piacenza ha risposto immediatamente con una meta di Malala trasformata da Negrello. La squadra ospite ha poi preso il vantaggio con la meta di Bertorello al 13′. Nonostante l’inizio complicato, l’Alghero ha reagito con grinta e determinazione: al 28′, la prima meta di Fierro, trasformata da Delli Carpini, ha ridato fiducia alla squadra di coach Anversa, seguita da una seconda marcatura dello stesso Fierro al 43′. Piacenza ha tenuto alta la tensione, rispondendo con la meta di Marazzi, ma il guizzo di Delrio al 70′ e l’ultima trasformazione di Delli Carpini hanno siglato il risultato finale. Gli ultimi minuti hanno visto Piacenza accorciare le distanze con una meta di Marazzi, ma l’espulsione di Codazzi all’80’ ha sancito il successo dell’Amatori Rugby Alghero.

L’allenatore Anversa si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Abbiamo affrontato una squadra forte e ben preparata, ma oggi abbiamo dimostrato di esserci. Questo risultato ci dà grande fiducia.”

Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero lancia un segnale chiaro al campionato: è una squadra compatta e determinata, pronta a competere ai massimi livelli.