Squadre giovanili Gymnasium volley Alghero

Un fine settimana denso di impegni ed emozioni per la Gymnasium Volley Alghero, che ha visto le sue squadre, dall’Under 14 fino alla Seconda Divisione, scendere in campo con determinazione. Tra successi importanti e partite più complicate, il weekend si è concluso con molti spunti positivi e la consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento.

Le giovanissime dell’Under 14 girone B hanno dominato la sfida contro il Time Out Nera con un netto 3-0 (25-14, 25-11, 25-14). Il coach Pasqualino Sotgia ha commentato con soddisfazione: “La partita era abbordabile, ma è stato apprezzabile vedere come le ragazze abbiano maturato una certa solidità, soprattutto in battuta e nella gestione delle situazioni più complesse. Abbiamo costruito anche qualche azione di qualità, dimostrando la nostra superiorità tecnica.”

Nel girone D, le ragazze meno esperte hanno ottenuto una vittoria in trasferta per 3-1 contro l’Ermes Volley Tempio (25-14, 14-25, 22-25, 11-25). Un successo significativo per un gruppo in crescita, con lo staff tecnico che ha espresso soddisfazione per il risultato.

L’Under 16 girone B ha invece affrontato una sfida più impegnativa contro la Quadrifoglio Volley, uscendo sconfitta per 0-3 (11-25, 14-25, 14-25). Nonostante il risultato, Sotgia ha visto segnali positivi: “Affrontavamo una squadra più strutturata e organizzata. Abbiamo lacune in ricezione e alzata, ma le nostre ragazze hanno un grande futuro. Risolti questi dettagli, potremo essere molto più competitivi.”

Più combattuta la sfida del girone D, terminata con una sconfitta per 1-3 contro l’Asd Sorso Volley (21-25, 18-25, 25-19, 24-26). “È stata una partita intensa,” ha spiegato lo staff tecnico, “ma abbiamo pagato alcune scelte tattiche discutibili e un arbitraggio che ha influito negativamente. Certo, dobbiamo crescere sul piano tecnico e nella gestione delle situazioni di gioco, ma resto fiducioso per il futuro.”

Infine, la Seconda Divisione ha chiuso il proprio incontro contro il Time Out Olbia con una vittoria schiacciante per 3-0 (25-14, 25-14, 25-6). “Non c’è stata partita, la differenza di livello era evidente,” ha dichiarato il coach. “Le ragazze hanno fatto bene e la vittoria è arrivata senza troppe difficoltà.”

Questo fine settimana rappresenta un altro tassello nel percorso di crescita della Gymnasium Volley Alghero. Successi e difficoltà sono parte di un cammino che punta a formare non solo atleti migliori, ma anche una squadra sempre più competitiva. La strada è lunga, ma i risultati ottenuti dimostrano che le basi per un futuro ricco di soddisfazioni sono solide.